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世足賽／奧利斯單屆7助攻打破比利紀錄 20次射門卻一球未進

中央社／ 綜合外電報導
法國中場奧利斯刷新巴西球王比利在1970年創下的單屆助攻歷史紀錄。 路透社
法國中場奧利斯刷新巴西球王比利在1970年創下的單屆助攻歷史紀錄。 路透社

2026世足賽

法國中場奧利斯（Michael Olise）今天在世界盃足球賽季軍戰，第66分鐘與隊友姆巴佩打出精妙的二過一配合，送出他個人在本屆世界盃的第7次助攻，刷新巴西球王比利在1970年創下的單屆助攻歷史紀錄。

綜合福斯（Fox）與雅虎（Yahoo）報導，奧利斯在2026年世界盃的表現堪稱金球獎（Golden Ball）等級，他在幫助前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）橫跨3屆累積22球、成為世界盃史上進球王的過程中，扮演了關鍵的角色。

傳奇球王比利（Pele）在1970年世界盃6場比賽中助攻6次，當年巴西奪冠，那也是比利最後一次參賽並以冠軍之姿告別。

本屆世界盃賽制擴增為48隊，奧利斯比比利多踢一場，但也達到場均1助攻的成績。

奧利斯帶著5次助攻進入今天的季軍戰，並包辦姆巴佩的兩次進球助攻。其中追平比利紀錄的第6次助攻發生在第48分鐘，當時法國開始逐漸縮小英格蘭上半場4比0的領先差距；而超越比利的第7次助攻則出現在第66分鐘。

然而，遺憾的是，奧利斯今天也錯失3次絕佳的破門機會，使法國沒有機會上演世界盃史上最驚人逆轉秀。世界盃史上從未有球隊能在0比4落後下反敗為勝，雖然法國與奧利斯都獲得不少扳平機會，但多次射門都遺憾偏出。法國最終以4比6不敵英格蘭。

不光是今天的賽事，本屆會內賽期間，奧利斯前前後後嘗試了20次射門，卻沒有取得任何進球。4強賽面對西班牙時，法國若能多些進球火力，或許就能改寫最終0比2吞敗的命運。

儘管如此，奧利斯在2026年世界盃最讓人津津樂道的，絕非他的進球表現，而是他整屆賽事所展現的精湛傳球，這點已足以名留世界盃史冊。

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