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世足賽／英格蘭教頭被混亂場面搞混 竟然不知薩卡帽子戲法

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
英格蘭總教練圖赫爾(左)竟不知薩卡上演「帽子戲法」。 美聯社
英格蘭總教練圖赫爾(左)竟不知薩卡上演「帽子戲法」。 美聯社

2026世足賽

子弟兵在關鍵比賽踢出難得紀錄，總教練竟然搞不清楚狀況？英格蘭今天在世界盃足球賽季軍戰以6：4擊敗法國，24歲好手薩卡（Bukayo Saka）踢進3球，成為贏球大功臣，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後卻向英國媒體透露，他不知道薩卡上演「帽子戲法」。

英國太陽報指出，這場英法大戰堪稱史上最瘋狂的世界盃比賽之一，「三獅軍團」在邁阿密上演一場驚心動魄的對決，上半場一度以4：0遙遙領先，隨後頂住法國凶猛反撲，最終以6：4鎖定勝局，拿下季軍。

薩卡在上半場第37分鐘攻進個人本屆賽事第1球，傷停時間再度破網，下半場第87分鐘踢進12碼罰球；太陽報指出，儘管這位效力英超兵工廠隊的邊鋒表現神勇，但圖赫爾承認在當時混亂的場面中，完全沒搞清楚到底是誰進球，沒有意識到薩卡已經上演帽子戲法。

圖赫爾說：「薩卡證明自己關鍵球員，這一點無庸置疑，我對進球者的情況有些疏忽，但這表現太精彩了。」

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