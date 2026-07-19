世足賽／法國防線大失火！單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

法國在季軍賽遭英格蘭以4：6被擊敗，寫下隊史第2次單場失至少6球的難堪紀錄外，也讓姆巴佩（Kylian Mbappe）感到遺憾，表示無法給主帥德尚（Didier Deschamps）執教的最後一場世界盃完美結尾。

本戰法國和英格蘭卯足全力進攻，上演火力大戰，英格蘭在上半場就狂轟4球，薩卡（Bukayo Saka）更上演帽子戲法，法國部分在下半場力挽狂瀾，但最終仍以兩分差遭「三獅軍團」擊敗。這也是「高盧雄雞」隊史第2度在國際賽中單場至少丟掉6球，上次則是1908年奧運對上丹麥，當時狂丟17球。

雖然寫下難堪紀錄，但法國隊長姆巴佩也用「梅開二度」的表現擠下阿根廷球王梅西（Lionel Messi），以累積10顆進球獨居金靴爭奪戰龍頭，史上進球數22顆也超過梅西21顆，成為世界盃進球王。

而對於法國今天的表現，姆巴佩點出上下半場狀態落差相當大，「上半場我們踢得毫無章法，我很遺憾，當時我們完全被對手壓著打，他們也確實給了我們一記耳光。」他也坦言這場比賽最大的遺憾就是沒能為德尚拿下執教國家隊的最後一場勝利，「我們本來想為他（德尚）爭取好結局，但上半場卻像在背叛他，那不是我們的本意。我們想感謝他做為教練對這支球隊的付出，這場比賽不會成為德尚傳奇生涯的污點。」