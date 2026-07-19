快訊

今天虎爺聖誕大解密…驅邪鎮煞又咬錢 「十類人」拜了最靈驗

兩岸觀策／南海仲裁如廢紙 賴政府卻不敢說太平島非礁

吳釗燮秒揭共軍巨浪飛彈軌跡 洩漏多少台美機密？

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／梅西成為金靴獎唯一威脅 姆巴佩：他一定會在冠軍戰進球

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
梅西。 法新社
梅西。 法新社

2026世足賽

法國今天在世界盃足球賽季軍戰以4：6不敵英格蘭，看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場「梅開二度」，本屆賽事踢進10球獨居領先，挑戰金靴獎2連霸的唯一威脅就是阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），他說：「梅西總是能夠進球，明天一定也會進。」

姆巴佩在歷屆世足賽累積22球，再度超前梅西1球，今天賽後接受Fox Sports採訪，對於未能踢進冠軍戰還是相當遺憾，他說：「寧願不成為世界盃史上最佳射手，而是能參加明天決賽。」

法國在4強賽0：2不西班牙，今天又輸英格蘭，根據國際足球總會的獎勵辦法，英格蘭可獲2900萬美元獎金，法國則是2700萬美元。

姆巴佩本屆賽事踢進10球，躍居史上進球王。 路透社
姆巴佩本屆賽事踢進10球，躍居史上進球王。 路透社

過去未有球員在世界盃拿過兩座金靴獎，姆巴佩明天有機會締造紀錄；這位27歲好手表示，從歷史地位的角度來看，這確實是件好事，也能讓球迷未來談論時給他很大肯定，但現在不是自己最關心的事。

姆巴佩出賽769分鐘，踢進10球、4次助攻結束本屆賽事，梅西目前出賽712分鐘，踢進8球、4次助攻，明天對西班牙冠軍戰踢進3球直接抱走金靴獎，如果踢進兩球必須比較其他條件；根據大會相關規定，進球數相同，再比較助攻次數，還是無法分出高下，就由出場時間最少的球員勝出。

姆巴佩說：「我只是盡力進球幫助球隊，能在世界盃攻進這麼多球，毫無疑問會提升球員的地位，但這畢竟是過去的事了。」

姆巴佩 梅西 世足賽 世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／姆巴佩季軍戰進球！金靴爭奪超越梅西有望寫空前紀錄

世足運彩／姆巴佩要搶金靴還要送德尚教練季軍獎盃 主推法國不讓分副推讓1分和局

世足賽／亞瑪爾17歲就曾打敗姆巴佩 西法之戰重演兩人2024歐國盃對決場面

世足賽／貝林漢替補建功 英格蘭6比4退法國奪隊史次佳季軍

相關新聞

世足賽／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

法國尋求連三屆世界盃闖決賽的目標提前夢碎，只能和英格蘭會師美加墨世界盃季軍戰，且上半場就狂失4球，不過隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場不到2分鐘就攻破球門，第66分鐘再進球，「梅開二度」下除單屆進球數超越阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi），有機會締造世界盃首度「金靴獎連霸」紀錄，史上進球榜也以1球差超越梅西，成為史上「進球王」。

世足賽／貝林漢替補建功 英格蘭6比4退法國奪隊史次佳季軍

英格蘭和法國今天在美加墨世界盃上演進球大戰，英格蘭上半場就轟進4球，不過法國下半場有隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）「梅開二度」，登貝萊（Ousmane Dembélé）補時階段進球更讓法國追到1球差，但英格蘭替補上陣的貝林漢（Jude Bellingham）最後時刻攻破球門，單屆第7顆進球讓英格蘭以6：4收下勝利，季軍成績也締造隊史次佳。

世足賽／季軍戰傳出2助攻 法國奧利斯締造單屆最多助攻紀錄

英格蘭和法國今天在美加墨世界盃上演進球大戰，最終英格蘭在薩卡（Bukayo Saka）上演「帽子戲法」下以6：4收下勝利，季軍成績也僅次於1966年的冠軍；吞敗的法國雖寫下近三屆最差成績，不過隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）「梅開二度」登基史上「進球王」，傳出2次助攻的奧利斯（Michael Olise）單屆累積7助攻，也締造世界盃新猷。

世足賽／梅西成為金靴獎唯一威脅 姆巴佩：他一定會在冠軍戰進球

法國今天在世界盃足球賽季軍戰以4：6不敵英格蘭，看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場「梅開二度」，本屆賽事踢進10球獨居領先，挑戰金靴獎2連霸的唯一威脅就是阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），他說：「梅西總是能夠進球，明天一定也會進。」

世足賽／對決阿根廷未獲圖赫爾重用 薩卡上演帽子戲法仍有遺憾

英格蘭24歲好手薩卡（Bukayo Saka）今天在世足賽季軍戰上演「帽子戲法」，成為6：4擊敗法國的大功臣，他在賽後透露，自己的身體狀況完全健康，本來希望世界盃有更多出場機會。

煮茶論戰／世足冠軍賽 西班牙被看好 阿根廷有絕境韌性

西班牙對上阿根廷的決賽，西班牙的實力應該比阿根廷好，在常規的時間之內，勝率略高於阿根廷，有機會小勝阿根廷；但如果阿根廷把比賽拖到延長賽，他們就好像「九命怪貓」一樣，局勢有機會逆轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。