世足賽／梅西成為金靴獎唯一威脅 姆巴佩：他一定會在冠軍戰進球

法國今天在世界盃足球賽季軍戰以4：6不敵英格蘭，看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場「梅開二度」，本屆賽事踢進10球獨居領先，挑戰金靴獎2連霸的唯一威脅就是阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），他說：「梅西總是能夠進球，明天一定也會進。」

姆巴佩在歷屆世足賽累積22球，再度超前梅西1球，今天賽後接受Fox Sports採訪，對於未能踢進冠軍戰還是相當遺憾，他說：「寧願不成為世界盃史上最佳射手，而是能參加明天決賽。」

法國在4強賽0：2不西班牙，今天又輸英格蘭，根據國際足球總會的獎勵辦法，英格蘭可獲2900萬美元獎金，法國則是2700萬美元。

姆巴佩本屆賽事踢進10球，躍居史上進球王。 路透社

過去未有球員在世界盃拿過兩座金靴獎，姆巴佩明天有機會締造紀錄；這位27歲好手表示，從歷史地位的角度來看，這確實是件好事，也能讓球迷未來談論時給他很大肯定，但現在不是自己最關心的事。

姆巴佩出賽769分鐘，踢進10球、4次助攻結束本屆賽事，梅西目前出賽712分鐘，踢進8球、4次助攻，明天對西班牙冠軍戰踢進3球直接抱走金靴獎，如果踢進兩球必須比較其他條件；根據大會相關規定，進球數相同，再比較助攻次數，還是無法分出高下，就由出場時間最少的球員勝出。

姆巴佩說：「我只是盡力進球幫助球隊，能在世界盃攻進這麼多球，毫無疑問會提升球員的地位，但這畢竟是過去的事了。」