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世足賽／對決阿根廷未獲圖赫爾重用 薩卡上演帽子戲法仍有遺憾

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
薩卡在世足賽季軍戰上演「帽子戲法」。 新華社
薩卡在世足賽季軍戰上演「帽子戲法」。 新華社

2026世足賽

英格蘭24歲好手薩卡（Bukayo Saka）今天在世足賽季軍戰上演「帽子戲法」，成為6：4擊敗法國的大功臣，他在賽後透露，自己的身體狀況完全健康，本來希望世界盃有更多出場機會。

英格蘭在4強賽1：2不敵阿根廷，挑戰隊史第2冠失利，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）當時在戰術上選擇羅傑斯（Morgan Rogers）先發，薩卡具備出場條件但坐滿板凳，在場邊看著球隊吞敗。

薩卡帶著傷病隱憂進入世界盃，自認身體已經沒有問題，今天不但在季軍戰首度破網，而且成為隊史第4位在世界盃上演「帽子戲法」的球員，帶著出賽411分鐘、攻進3球、助攻3次的成績結束本屆賽事。

他表示，當然希望出場時間更多，但現在不必再談此事，努力用場上表現說話，「事情已經過去了，向前看吧。」

英格蘭創下世界盃近60年最佳成績，賽後許多球迷質疑，為什麼薩卡對阿根廷之戰未亮相？圖赫爾回應，當時就是有一種直覺，認為羅傑斯能發揮更大作用，薩卡已經證明自己是關鍵球員，這點無庸置疑。

英格蘭1966年奪下隊史首冠，今年締造隊史次佳紀錄，賽後有媒體指出，圖赫爾或許為自己和球隊贏得季軍，外界依然存在質疑聲。

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