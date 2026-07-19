世足賽／2026世界盃季軍戰：英格蘭6比4擊退法國 奪得季軍榮耀

2026年7月19日清晨5點，世界盃足球賽季軍戰點燃戰火，由傳統勁旅法國與英格蘭正面交鋒。雙方在此役展現極佳的進攻效率，合力奉獻了十顆進球。最終英格蘭憑藉上半場奠定的領先優勢，以6比4擊敗法國，順利奪下本屆世界盃季軍，法國則遺憾以第四名作收。

本場比賽兩隊在進攻端皆具侵略性，全場射門同為19次，英格蘭射正11次略優於法國的9次，並掌握54%的控球率。法國雖有46%控球率並嘗試反擊，但防守端面臨極大壓力，全場出現多達14次犯規，英格蘭則僅有8次犯規，展現較佳的防守紀律。

開賽僅3分鐘，英格蘭賴斯（Declan Rice）率先破網先馳得點。第19分鐘，孔薩（Ezri Konsa）接應賴斯助攻再下一城。第37分鐘，薩卡（Bukayo Saka）接獲拉什福德（Marcus Rashford）傳球擴大比分，並在第45+1分鐘梅開二度，英格蘭上半場以4比0領先。下半場法國展開反撲，第48分鐘姆巴佩（Kylian Mbappé）打破僵局，隨後於第54分鐘助攻巴爾科拉（Bradley Barcola）建功，第67分鐘姆巴佩再度破網將比分追至3比4。第87分鐘，薩卡踢進罰球完成帽子戲法。儘管法國登貝萊（Ousmane Dembélé）在補時第90+6分鐘追回一球，但第90+8分鐘貝林漢姆（Jude Bellingham）再下一城鎖定勝局。

本場季軍爭奪戰，英格蘭憑藉上半場的猛烈攻勢與薩卡的神勇發揮，成功抗衡法國下半場的強力反彈。最終英格蘭以6比4鎖定勝局，成功捧起本屆世界盃季軍獎盃，展現了三獅軍團的韌性與實力；而高盧雄雞法國雖在落後形勢下展現頑強鬥志，可惜仍因上半場失分過多，最終獲得第四名，遺憾止步於此。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)