世足賽／姆巴佩季軍戰進球！金靴爭奪超越梅西有望寫空前紀錄

法國尋求連三屆世界盃闖決賽的目標提前夢碎，4強賽敗給西班牙，只能和英格蘭會師美加墨世界盃季軍戰，且上半場就狂失4球，不過隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場不到2分鐘就攻破球門，個人本屆第9顆進球讓他超越阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi），有機會締造世界盃首度「金靴獎連霸」紀錄。

姆巴佩上屆世界盃以8球獲得金靴，今天季軍戰前和梅西同以8球並列領先，英格蘭兩大主力凱恩（Harry Kane）和貝林漢（Jude Bellingham）以6球緊追，不過兩位「三獅軍團」主力今天都沒先發，等於退出金靴爭奪戰。

英格蘭雙核心雖缺陣，不過戴上隊長臂章的賴斯（Declan Rice）第3分鐘斷球後就一人完成盤帶和射門，助英格蘭取得領先，加上孔賽（Ezri Konsa）第18頭錘破門、薩卡（Bukayo Saka）第37分鐘和補時階段連進兩球，讓英格蘭上半場取得4：0絕對領先。

法國下半場復活，把握英格蘭失誤反擊，姆巴佩第48分鐘破門，本屆第9球、生涯第21顆世界盃進球出爐，金靴爭奪超越梅西外，史上進球數也追上梅西、並列領先。

姆巴佩進球後不過6分鐘，隊友巴爾科拉（Bradley Barcola）再補刀，讓法國落追到2：4，最後一場執教法國的總教練德尚（Didier Deschamps）原本僵硬的表情也稍微柔和。

世界盃史上還沒有球員完成過金靴連霸，法國雖連兩屆挑戰金盃失利，姆巴佩卻有機會締造空前紀錄，就看明天凌晨冠軍戰梅西能否再進球。