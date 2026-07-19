世足賽／美東野火煙霾籠罩、雷雨夾擊 恐影響決賽

中央社／ 紐約18日綜合外電報導

2026世足賽

濃烈刺鼻的煙霾今天籠罩著美國東部，為本週末的世界盃決賽籌備工作蒙上陰影。這場由阿根廷與西班牙爭冠的比賽明天下午3時（台灣時間20日凌晨3時）將在紐澤西州一座露天體育場舉行。

法新社報導，在加拿大持續延燒的野火使有害煙霧跨越邊境飄入美國，由於空氣品質已惡化至危險水準，當局呼籲紐約、華盛頓及中西部地區居民待在室內。

根據空氣品質監測公司IQAir，煙霾導致紐約市今天一度成為全球空汙最嚴重的城市，多倫多和華府則緊追在後。

萬眾矚目的世界盃決賽明天將在紐澤西州一座露天體育場登場，由「藍白軍團」阿根廷迎戰「無敵艦隊」西班牙。紐約市與這座球場隔河相望，當地天際線因濃煙而模糊，在戶外的民眾戴上口罩。

白宮世界盃工作小組執行主任安德魯．朱利安尼（Andrew Giuliani）在記者會上表示，賽事主辦單位正「密切關注」相關事態發展。

不過，紐約市今天稍晚預計迎來強烈暴風雨，有望吹散部分煙霧，但也可能引發暴洪及強風等危險。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）呼籲市民留在室內，避免非必要外出。

路透社報導，紐約州與紐澤西州部分地區今天已發生大雷雨，導致西班牙和阿根廷在決賽前的最後訓練被中斷。

西班牙皇家足球協會（RFEF）透過聲明宣布，西班牙國家隊在紐澤西州訓練基地的練習已暫停，球員目前已改到室內熱身。

阿根廷國家隊在紐澤西州摩里斯鎮（Morristown）的訓練也延後45分鐘才開始。

世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

加拿大野火濃煙襲美多州 空污嚴重官方籲民眾待室內

加拿大野火霧霾南飄 美天空變色 空汙嚴重

世足賽／阿根廷後舉政治布條 恐觸FIFA規範

加拿大野火煙霧襲紐約 專家警告：戶外待一天等於抽10根菸

相關新聞

世足賽／阿根廷大戰西班牙 世足64年衛冕魔咒會打破？

四十八隊、總場次一○四場的馬拉松式世界盃足球賽，台灣時間明天凌晨三點大結局。冠軍賽由阿根廷、西班牙上演雙強爭冠，決定大力神盃獎落誰家。仿效超級盃的史上首次中場秀亦是焦點，各界聚焦國際足球總會（ＦＩＦＡ）如何在有限的中場時間完成大秀。

世足賽／梅西盛讚亞馬爾「但這次他不會如願」

二○○七年的一張照片，廿歲的梅西和澡盆裡四個月大的亞馬爾，如今在二○二六年世界盃足球賽冠軍賽碰頭，這段宛如神劇本般的緣分，讓梅西也直言「真的太不可思議」。

煮茶論戰／世足冠軍賽 西班牙被看好 阿根廷有絕境韌性

西班牙對上阿根廷的決賽，西班牙的實力應該比阿根廷好，在常規的時間之內，勝率略高於阿根廷，有機會小勝阿根廷；但如果阿根廷把比賽拖到延長賽，他們就好像「九命怪貓」一樣，局勢有機會逆轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。