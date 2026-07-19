煮茶論戰／世足冠軍賽 西班牙被看好 阿根廷有絕境韌性

西班牙對上阿根廷的決賽，西班牙的實力應該比阿根廷好，在常規的時間之內，勝率略高於阿根廷，有機會小勝阿根廷；但如果阿根廷把比賽拖到延長賽，他們就好像「九命怪貓」一樣，局勢有機會逆轉。

西班牙「無敵艦隊」最大的優勢是整體性相當不錯，中場的控制力是世界頂級，年輕球員的衝擊力十足，加上防守線幾乎沒有什麼問題。六場比賽零失球，至今七場比賽只有八強賽對比利時失一球，防守非常穩固。屆時也看十九歲新星亞馬爾對到阿根廷左側後衛時，阿根廷能不能守得住。

反觀阿根廷七場比賽失了七球，常常都是在延長賽驚險勝出，但是他們韌性相當強，大賽抗壓性和點球的經驗比較豐富，很擅長在逆境中翻盤。

阿根廷的優勢在於卅九歲梅西非常神勇，團隊凝聚力也很強，但隱憂是主力年齡偏大、體能瓶頸較明顯，在過了六十分鐘之後，防守線的移動速度就開始下降。加上團隊過度依賴梅西的個人發揮，前七場比賽團隊十九顆進球，梅西攻進八球、送出四次助攻，不像西班牙踢進的十三球可說是「多點開花」。

綜合許多國際媒體的分析，西班牙奪冠的機率有百分之五十六點三一，加上在本屆曾締造連續六百五十分鐘不失球的世界盃紀錄，在這次決賽更被看好，應有機會小勝阿根廷。

但如果比賽戰線拖到延長賽甚至進入點球大戰，局勢可能就會逆轉，阿根廷擅長利用定位球製造威脅，也多次在補時階段完成絕殺。他們擁有極大的絕境韌性，就像九命怪貓一樣，好像老天爺都在幫著他們。就過往的表現來看，阿根廷在延長賽的勝率遠高於西班牙。

（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）