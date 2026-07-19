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梅西盛讚亞馬爾「但這次他不會如願」

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導

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二○○七年的一張照片，廿歲的梅西和澡盆裡四個月大的亞馬爾，如今在二○二六年世界盃足球賽冠軍賽碰頭，這段宛如神劇本般的緣分，讓梅西也直言「真的太不可思議」。

這張照片於網路上瘋傳，梅西看了也覺得神奇，「當時拍照時，他還只是個嬰兒，現在要在世界盃決賽和他交手，真的太不可思議」。

他稱讚，亞馬爾已是世界頂尖球員之一，「他未來還有很長的職業生涯，也擁有創造歷史的機會。」隨即話鋒一轉，「我們會全力以赴，不會讓他在這一次如願」。

阿根廷高度警戒亞馬爾，被問到如何圍堵這位年僅十九歲的天才球星，主帥斯卡洛尼幽默回應「我是希望我能把他鎖在房間裡」，當場逗笑媒體。斯卡洛尼表示，亞馬爾是不可思議的選手，儘管還很年輕，還有許多潛力等待開發，但已為西班牙做出許多貢獻，「他就像梅西一樣難以阻擋，但我們希望至少不是在星期天（比賽日）。

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