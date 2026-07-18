世足賽／梅西、馬拉度納、比利拚高下 BBC分析誰才是史上最強

阿根廷足球巨星梅西即將迎來生涯第3場世界盃決賽，他是否已超越同胞馬拉度納和巴西「球王」比利，成為足球史上最偉大球員？這個歷久不衰的問題再次浮現。

英國廣播公司（BBC）專文分析，39歲的梅西（Lionel Messi）在本屆世界盃依然是阿根廷隊的核心人物，儘管不像年輕時那樣爆發力驚人，但他仍憑藉著卓越的視野、跑位和決策能力左右比賽，很多時候更像是場上教練。

梅西的支持者會說，不同於不少巔峰期相對短暫的偉大球員，梅西近20年來一直保持世界頂尖水準，除8度贏得金球獎（Ballon d'Or），拿過西甲、法甲、歐冠盃、美洲盃冠軍，並在上屆卡達世界盃創下驚人的進球和助攻紀錄。

支持者亦指出，梅西能夠在不同環境取得成功，無論是在西甲勁旅巴塞隆納建立歐洲霸業，還是帶領阿根廷重新崛起於國際賽場，都證明了他的能力。

但BBC指出，在阿根廷，雖然有不少人欣賞梅西的球技，卻依然認為馬拉度納（Diego Maradona）更能代表阿根廷人，是國家身份認同的象徵。

出身貧寒的馬拉度納1986年率領阿根廷隊奪得世界盃冠軍，已於2020年逝世。他生前公開挑戰權威、積極參與政治，塑造出叛逆而充滿魅力的形象，引起許多人的共鳴。相較之下，梅西在場外個性低調，不願公開談論政治議題。

儘管在2022年卡達世界盃中，梅西展現出更具情感、更敢對抗的一面，並承擔起領袖角色，但根據梅西最重要的傳記作者之一─西班牙記者巴拉格（Guillem Balagué）的說法，「始終會有一些阿根廷人認為，馬拉度納更能代表他們」。

另一位常被拿來跟梅西和馬拉度納比較的足壇巨星，就是巴西傳奇人物比利（Pelé）。2022年逝世的比利至今仍是唯一一位3度奪得世界盃冠軍的球員，臂助巴西在1958年、1962年及1970年封王。

巴西國腳托斯塔歐（Tostão）曾表示，梅西比馬拉度納更全面，職業生涯也更長，但比利比梅西更強壯，「比利之後，梅西就是史上最好的球員」。

比利本人2018年接受巴西「聖保羅頁報」（Folha deS.Paulo）訪問時則說，梅西過度依賴左腳，整體技術不如其他一些足壇偉人來得全面；不只馬拉度納比梅西優秀，在1970年代達到巔峰的德國名將碧根鮑華（Franz Beckenbauer）、荷蘭名將告魯夫（Johan Cruyff）也比梅西出色。

但不可否認的是，比利、馬拉度納、梅西的職涯誕生於截然不同的世界。

比利1958年首次在世界盃奪冠時，足壇還沒有現代運動科學、全球電視轉播和先進科技。到了1980年代馬拉度納時期，足球已成為全球矚目的運動，但仍與今日產值數以十億計美元相距甚遠。

梅西所處的環境則是由表現分析、先進醫療支援、媒體全天候關注塑造而成，每場比賽都會被教練、球評和全球球迷即時分析和討論。

BBC指出，比利協助足球真正成為全球運動；馬拉度納在阿根廷歷史動盪時期，成為體育、政治和文化的象徵；梅西在全球化、運動科學及全天候媒體時代，建立起自己的傳奇。

足球運動在他們各自的年代都經歷深刻變化，他們面對的比賽環境、賽程安排、挑戰、外界期望完全不同，這使得跨世代比較益發困難。誰才是足球史上最偉大球員的爭論，恐怕永遠不會有定論。