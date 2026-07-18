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世足賽／足球迷開喝！梅西打造葡萄酒首度登台 金色三麥限量開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金色三麥設置 Lionel Messi 10 GOAT 系列葡萄酒展售專區。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥設置 Lionel Messi 10 GOAT 系列葡萄酒展售專區。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2026世足賽

足球熱潮持續升溫，不少球迷相約餐廳看球、享受應援氛圍。金色三麥今年攜手鑫羿文創，首度引進由阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）親自參與打造的「Lionel Messi 10 GOAT」系列葡萄酒，即日起至8月14日於全台5家指定門市（台北美麗華店、台北酒窖店、台中勤美店、台中市政店、台中崇德店）限時限量展售，除了提供內用，也推出外帶優惠，讓球迷在觀賽之餘，多了一份兼具收藏與儀式感的微醺體驗。

金色三麥表示，今年除了規畫足球主題應援活動，包括冠軍預測抽機票、球隊獲勝加滿啤酒等互動企畫，也首度導入梅西葡萄酒，希望讓精釀啤酒之外，再增加葡萄酒選擇，打造更完整的觀賽場景。

「Lionel Messi 10 GOAT」並非單純冠上梅西之名的聯名酒款，而是由梅西親自參與打造的葡萄酒品牌。品牌靈感來自他旅途中看見葡萄農在艱困環境中依舊堅持釀造好酒的精神，與自己長年追求卓越的足球信念相互呼應。酒款正式推出前，也由梅西與家人共同參與盲飲挑選，從多款作品中選出最能代表品牌理念的風味。

此次展售共推出三款酒，包括約翰尼斯堡白葡萄酒、黑皮諾桃紅酒與黑皮諾氣泡桃紅酒。白葡萄酒以柑橘、青蘋果及淡雅花香為特色，適合搭配西班牙海鮮燉飯；黑皮諾桃紅酒帶有紅色果香與酸甜口感，可搭配椒麻雞等鹹香料理；曾獲葡萄酒競賽銀牌肯定的黑皮諾氣泡桃紅酒，則以細緻氣泡襯托炸物與肉類風味，適合多人聚餐共享。

鑫羿文創表示，希望透過此次與金色三麥合作，讓球迷除了欣賞精彩賽事，也能透過梅西親自參與打造的葡萄酒，感受足球文化延伸至生活風格的另一種面貌。即日起至8月14日，指定門市限時販售，外帶優惠價2,280元，三瓶組合價6,600元，數量有限，售完為止。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥台中勤美店推出 Lionel Messi 10 GOAT 系列葡萄酒限時展售。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥台中勤美店推出 Lionel Messi 10 GOAT 系列葡萄酒限時展售。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥首次展售 Lionel Messi 10 GOAT 系列葡萄酒，打造球迷全新觀賽體驗。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥首次展售 Lionel Messi 10 GOAT 系列葡萄酒，打造球迷全新觀賽體驗。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

三款Lionel Messi「10 GOAT」葡萄酒。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
三款Lionel Messi「10 GOAT」葡萄酒。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Lionel Messi 10 GOAT 系列葡萄酒，由梅西親自參與打造，限時限量展售。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Lionel Messi 10 GOAT 系列葡萄酒，由梅西親自參與打造，限時限量展售。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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