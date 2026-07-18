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世足賽／FIFA主席聯合國會議致詞 讚世界盃成功凝聚全球

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
FIFA主席英凡提諾在聯合國會議稱，世界盃成功凝聚全球各地人們。 路透
FIFA主席英凡提諾在聯合國會議稱，世界盃成功凝聚全球各地人們。 路透

2026世足賽

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）今天表示，世界盃取得成功，並稱這項賽事實現了把全球各地人們團結起來的使命。

美聯社報導，聯合國（UN）今天舉行一整天的會議，探討足球運動如何促進年輕人的心理健康，英凡提諾於會中做此表示。

他上台時帶著一顆將用於19日世界盃決賽的官方比賽用球，並形容它是「一件神奇的東西」，「擁有團結全世界的力量」。

英凡提諾表示：「我們不是常聽到人說，我們活在一個分裂、好鬥的世界，有許多事物讓我們產生分歧並帶來問題。」

「但我們也知道，如果說本屆世界盃已經或正在向我們展示什麼，那就是，能把我們團結起來的事物，遠比讓我們分裂的還要多。」

這屆世界盃是史上規模最大的一屆，共有48隊取得參賽資格，賽事橫跨美國、加拿大、墨西哥3國舉行。

國際足總表示，截至目前已進行的102場比賽，每場幾乎都是座無虛席。目前還剩下明天法國隊與英格蘭的季軍賽，以及19日阿根廷對戰西班牙的決賽。

世界盃 FIFA 聯合國 世足彩蛋 2026美加墨世足

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