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世足賽／擴編48隊賽制帶旺投注 英格蘭最受賭客青睞

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導
2026年世界盃因擴軍至48隊、賽事增加，帶動投注單量較2022年成長80%，英格蘭則以1630萬張投注單成為最熱門隊伍。 路透
2026年世界盃因擴軍至48隊、賽事增加，帶動投注單量較2022年成長80%，英格蘭則以1630萬張投注單成為最熱門隊伍。 路透

2026世足賽

博彩專家表示，2026年世界盃投注單量較2022年大增80%，即使考量到本屆有48隊參賽、比賽場次增加，本次投注單量仍「超出預期」。

法新社報導，儘管許多足球迷對世界盃參賽隊伍從32隊擴增至48隊抱持懷疑態度，但投注客顯然抱持正面看法。

體育數據公司Sportradar資深副總裁史莫爾（Darren Small）告訴法新社，「我們發現投注單量增加了80%。換句話說，我們看到更多投注，也有更多活躍客戶」。

「我們已經創下紀錄，若與2022年相比，我們的表現超出預期。不過這2屆賽事有些難以比較，因為2022年世界盃是在冬季舉行，情況有所不同。」

史莫爾預期，在19日西班牙與衛冕軍阿根廷的決賽中，Sportradar將為全球250家博彩業客戶處理約850萬張投注單。

史莫爾表示，儘管單量讓公司感到意外，但由於本屆世界盃擴大至104場比賽，公司原本就預期單量會增加。

英格蘭可能還要再等4年，才能挑戰繼1966年奪冠後的第2座大力神盃，但英格蘭已在投注熱度排行榜居冠。

實際上，本屆的4強隊伍、同時也是國際足球總會（FIFA）排名前4的球隊，最受投注客青睞。

英格蘭吸引了約1630萬張投注單，超越法國的1550萬張、阿根廷的1500萬張，以及西班牙的1450萬張。

投注單數最多的比賽包括英格蘭在4強賽以1比2敗給阿根廷，約產生580萬張投注單；英格蘭在8強賽以2比1淘汰挪威，約570萬張；以及西班牙在4強以2比0擊敗2018年冠軍法國，約530萬張。

英國老牌博彩公司珊瑚（Coral）公關主管史蒂文斯（David Stevens）表示，擴大世界盃規模所引發的疑慮，已因小組賽出現不少意外結果而消除。

「我們原本擔心會有很大比例的比賽結果可以預測…但事實完全不是這樣。」

其中最突出的例子就是維德角。這支球隊在32強賽與阿根廷踢得難分難解，最終經延長賽以2比3惜敗。

可能是受到48隊賽制成功的鼓舞，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）已提出進一步擴大至64隊的可能性。

史蒂文斯說，「我們會希望4年後舉辦規模更大的世界盃嗎？簡單的答案是『不會』。」

「比賽太多，球迷和投注客最終都會失去興趣，而64隊似乎就是那個臨界點。」

世界盃 英格蘭 阿根廷 世足彩蛋 2026美加墨世足

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