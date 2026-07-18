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世足賽／柯納特不想踢季軍戰仍別無選擇 盼為教頭最後一舞奪銅

中央社／ 邁阿密17日綜合外電報導
法國隊中後衛柯納特表明不想梯季軍賽但別無選擇。 美聯社
法國隊中後衛柯納特表明不想梯季軍賽但別無選擇。 美聯社

2026世足賽

世界盃足球賽法國隊總教練德尚今天表示，雖然全隊對於明天要在邁阿密英格蘭進行季軍賽感到不悅，但為國奪下銅牌是球隊的義務。這場比賽也將是德尚在法國隊的告別之作。

路透社報導，曾奪得2018年世界盃冠軍並在4年前闖入決賽的法國隊，本屆原是奪冠熱門，希望能連續3次挺進決賽，但在準決賽中被歐洲冠軍「無敵艦隊」西班牙淘汰。

這是法國隊繼2024年歐國盃和歐國聯後，連續第3次在重大賽事準決賽敗給西班牙。明天的比賽將是57歲的德尚（Didier Deschamps）執教法國隊14年的最後一場比賽，他去年已宣布合約到期後將離職。

英格蘭隊則是在11日遭阿根廷逆轉，梅西（Lionel Messi）在比賽末段帶領球隊連追兩球，最終以2比1勝出。

德尚表示，這不是友誼賽而是正式的季軍賽，球員、工作人員和他都有義務完成最後目標。雖然大家都不想踢，但為國拿下銅牌仍是責任。 新華社
德尚表示，這不是友誼賽而是正式的季軍賽，球員、工作人員和他都有義務完成最後目標。雖然大家都不想踢，但為國拿下銅牌仍是責任。 新華社

德尚在邁阿密的記者會上表示：「我對這場比賽負有責任。這不是友誼賽，而是季軍賽。」

他說：「球員、工作人員和我都有義務達成這最後一個目標。雖然重要性不及決賽，英格蘭不想踢這場比賽，我們也不想，但既然事實如此，我們就得面對。」

德尚及其球員仍在消化準決賽失利的苦果。德尚表示，由於部分球員無法上場或受傷，他將對陣容進行調整。他並未確認隊長兼神射手姆巴佩（KylianMbappe）是否會先發。

法國隊中後衛柯納特（Ibrahima Konate）表示，儘管準決賽失利是一顆「苦澀的藥丸」，但球員們渴望為德尚送上成功的告別。

柯納特說：「我們沒人想踢這場季軍賽，但我們別無選擇。」

他說：「我們想回報我們的教練。他為法國隊付出了這麼多。我們必須對此心存感激，並竭盡全力贏得這場比賽…拿到這枚銅牌。」

邁阿密 英格蘭 西班牙 世足戰報 2026美加墨世足

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