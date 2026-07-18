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世足賽／把凱恩當防守球員川普質疑戰術 英格蘭教頭強調不後悔

中央社／ 邁阿密17日綜合外電報導
英格蘭隊長凱恩。 新華社
英格蘭隊長凱恩。 新華社

2026世足賽

英格蘭在世界盃足球賽4強賽遭到阿根廷逆轉，英格蘭總教練圖赫爾的戰術安排招致批評聲浪，連美國總統川普也加入行列，不過圖赫爾今天表示他不後悔當時的調度。

綜合法新社和路透社報導，英格蘭當時以1比0領先，圖赫爾（Thomas Tuchel）在比賽最後半小時換下兩名前鋒補上後衛，這意味著儘管凱恩（Harry Kane）留在場上，英格蘭隊仍被迫退守。阿根廷球星梅西（Lionel Messi）利用空檔送出兩次關鍵助攻助隊友破門，率隊以2比1逆轉晉級決賽。

川普今天在紐約與國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）一同出席活動時，酸言挖苦圖赫爾選擇防守戰術。他提到18個月前曾在佛羅里達和凱恩同場打高爾夫。

川普表示：「英格蘭有一位很棒的球員，我和他一起打過高爾夫，就是哈利（凱恩名）。」

川普說：「他們或許犯了個錯，竟然把他（凱恩）當成防守球員在用。不過我哪懂什麼足球啊。」

他還說：「他們明明取得領先，卻把陣中最強的球員放去防守。我們總該展現一點進攻性，對吧？不過我哪懂什麼教練調度啊。」

英格蘭在世界盃4強遭阿根廷逆轉後，圖赫爾的保守換人遭批評，川普也公開質疑。 路透
英格蘭在世界盃4強遭阿根廷逆轉後，圖赫爾的保守換人遭批評，川普也公開質疑。 路透

圖赫爾今天告訴媒體，他不後悔自己的決定。

他說：「如果你問我是否後悔自己的決定，如果這是問題，那麼我回答沒有。我不後悔，因為我覺得我們那時變得太被動了。」

「我做出多項決定，相信自己的直覺、本能、經驗與競爭意識，我做這些決定是為了幫助球隊爭取好結果。如果沒有幫忙、沒有做出反應，我才會後悔，但針對那些決定本身，我沒有後悔。」

他認為，單純用進攻或防守來看待他的換人有些過於簡化，因為比賽本身遠比這複雜。

圖赫爾表示，他會在明天對法國的季軍戰做出調整，並認為這是展現英格蘭已縮小與世界頂尖球隊差距的機會。

英格蘭曾在1966年奪得世界盃冠軍，但在1990年與2018年4強賽落敗後，兩次參加季軍戰都以失利收場。

圖赫爾說：「這是一場對陣世界最佳球隊之一的重要比賽，也是證明我們確實具備整個賽事所展現出實力的時刻。這點毫無疑問。」

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