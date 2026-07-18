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世足賽／亞馬爾傷勢無虞恢復練習 西班牙主帥：身體狀態絕佳

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
亞馬爾昨因大腿傷勢缺席訓練，今天已恢復正常合練。 法新社
亞馬爾昨因大腿傷勢缺席訓練，今天已恢復正常合練。 法新社

2026世足賽

眾所矚目的世界盃足球賽決賽將在台灣時間20日凌晨3點開踢，西班牙19歲超新星亞馬爾（Lamine Yamal）昨天因大腿傷勢缺席訓練，但西班牙隊主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）今天表示，他已經恢復正常訓練，現在「身體狀況絕佳」。

亞馬爾與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的跨世代交鋒，成為決賽最受關注的焦點，然而亞馬爾在準決賽對上法國賽後出現不適，因左腿肌肉緊繃，為了保險起見，昨天也缺席球隊的團隊練習行程。

德拉富恩特今天表示，亞馬爾在對上法國時，「他的大腿受到一次非常重的撞擊，在禁區內遭到犯規，該部位因此非常疼痛。」

但在經過休息之後，德拉富恩特透露，亞馬爾目前身體狀況非常好，「今天他已經恢復和隊友一起進行正常訓練。」德拉富恩特也補充說：「他的狀況很好，現在每個人的狀態都很好。」

亞馬爾 西班牙 世足賽 世足戰報 2026美加墨世足

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