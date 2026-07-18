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世足賽／讚「維德角驚奇」讓人感動 貝克漢：會激勵更多孩子踢足球

聯合新聞網／ 綜合外電報導
維德角今年世足賽奮力對抗西班牙、阿根廷兩大強權的過程，讓無數球迷敬佩感動。 法新社
維德角今年世足賽奮力對抗西班牙、阿根廷兩大強權的過程，讓無數球迷敬佩感動。 法新社

2026世足賽

前英格蘭球星貝克漢（David Beckham）近日現身紐約市賈維茨中心（Javits Center）舉行的Fanatics Fest活動，與現場大批觀眾分享自己對本屆世界盃的觀察。

談到本屆世界盃最重要的時刻，貝克漢表示，這屆賽事帶來許多令人印象深刻的畫面。他指出，每一屆世界盃都會讓一些原本不被大眾熟悉、甚至從未被看過比賽的新球員登上舞台，讓他們有機會面對世界最強的國家隊與頂級球星，並經常帶來驚喜與感動。

「這是史上規模最大的世界盃，也讓一些過去從未參賽的國家獲得機會。像維德角就是例子，他們感動了世界各地很多人。看到他們面對一些國家隊，並且踢出那樣的表現，真的非常特別。」貝克漢說。

法新社
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他認為，這類表現不只會打動球迷，也能激勵更多孩子投入足球。貝克漢表示，無論是在那些首次參賽或創造驚奇的國家，還是其他有類似足球旅程的地方，這些故事都可能讓孩子們開始想踢足球，並夢想有一天能代表自己的國家隊出賽。

談到身為球員參加世界盃的意義，貝克漢也有深刻體會。他表示，觀看世界盃已經很特別，但真正站上世界盃舞台，感受完全不同。對足球員而言，能在最高層級賽事競爭，是職業生涯中最夢寐以求的事情之一。

貝克漢說：「能參加世界盃的球員很少，能打進決賽的更少。我很愛代表自己效力過的俱樂部出賽，也很珍惜為球隊與球迷而戰的時刻。但對我而言，沒有什麼能和代表國家隊相比。無論是友誼賽、歐洲國家盃，還是世界盃，代表自己的國家都是獨一無二的事情。」

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