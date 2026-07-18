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世足賽／「梅西接班人」對決梅西？西班牙教頭：他當亞馬爾就好

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世足賽／西班牙備戰決賽 主帥笑稱沒壓力但只怕搭直升機

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
西班牙總教練戴拉佛恩特賽前神情輕鬆，笑稱最緊張的是搭直升機返飯店。 法國新聞社
西班牙總教練戴拉佛恩特賽前神情輕鬆，笑稱最緊張的是搭直升機返飯店。 法國新聞社

2026世足賽

在當地時間19日與阿根廷爭奪世界盃冠軍前，西班牙總教練戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）顯得一派輕鬆，唯一似乎讓他心跳加速的事情，竟是搭直升機返回球隊下榻的飯店。

路透社報導，戴拉佛恩特今天出席賽前記者會，展現一貫的沉著與幽默。接下來的對手是曾受他指導的阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）所率領的衛冕軍。戴拉佛恩特強調，西班牙會享受這場比賽，而不會被決賽的巨大壓力淹沒。

戴拉佛恩特笑著告訴記者，「我很緊張，因為我們還要搭直升機回去（飯店）。我們來的時候是搭直升機，記者會結束後還得搭直升機回去，這真的讓我很緊張。」

「除此之外，沒有其他問題。我非常冷靜。能夠處在這樣的情勢、這種狀況，我們真的很幸運。」

戴拉佛恩特率領的西班牙是歐洲冠軍，如今將挑戰2010年以來的首座世界盃冠軍；阿根廷則在梅西（Lionel Messi）再次領軍下，尋求連續第2座冠軍。

談到「沒有人會記得第2名」這句老話時，戴拉佛恩特不以為然。他表示，能站上爭奪冠軍的舞台本身就是一種榮耀。

「我們會運用自身優勢與特質享受這一刻，同時壓制對手。對手確實是一支實力堅強的球隊。」

戴拉佛恩特預期，這場決賽將是技術層面的對決，而不是心理戰。他表示，西班牙與阿根廷在比賽風格與精神層面有許多相似之處。

「我相信，就比賽方式而言，阿根廷與西班牙都一樣，雙方都希望讓球員的才華、天賦與精彩足球成為決定比賽的關鍵，而非其他因素。」

被問及西班牙是否會派人緊盯39歲的梅西時，戴拉佛恩特表示，西班牙隊可能不會全程緊迫盯人，但一定會特別留意他。

他說：「梅西是獨一無二的，他是極具天賦的球員。更重要的是，他是年輕運動員的榜樣。」

至於西班牙新星耶馬（Lamine Yamal），戴拉佛恩特指出，耶馬為預防起見缺席15日的訓練後，目前身體狀況「完美」，今天他也與其他隊友一起正常訓練。

西班牙也必須適應本屆賽事不尋常的比賽節奏，包括補水暫停及較長的中場秀。戴拉佛恩特說，球隊5月出發參賽前，就已向球員說明相關情況。

西班牙 世界盃 阿根廷 世足戰報 2026美加墨世足

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