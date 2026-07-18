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世足賽／足球熱潮帶旺美國啤酒銷售 球迷狂歡背後仍藏市場寒冬

聯合新聞網／ 綜合外電報導
世足熱潮帶動美國啤酒銷售。 美聯社
世足熱潮帶動美國啤酒銷售。 美聯社

2026世足賽

2026美加墨世界盃在北美掀起足球熱潮，也意外帶動美國啤酒買氣。比賽期間，不少主辦城市的酒吧、餐廳與球場湧入大量球迷，波士頓甚至傳出有酒吧因人潮太旺，不得不緊急補貨，避免啤酒被喝到斷貨。

FIFA主辦單位也表示，光是費城6場比賽，球迷就在球場內喝掉29萬杯啤酒，顯示世界盃確實為啤酒業帶來一波短期商機。

根據Beer Institute統計，本屆賽事前4週，美國主辦城市的酒吧、餐廳、球場與其他場館啤酒銷售額，較去年同期增加14%；就算放大到全美市場，啤酒銷售也成長4%。

球迷抱著整箱啤酒。 路透社
球迷抱著整箱啤酒。 路透社

生產Samuel Adams等品牌的Boston Beer Co.創辦人科赫（Jim Koch）透露，蘇格蘭球迷抵達波士頓首日，公司就對旗下酒吧進行2次緊急補貨，當時幾乎每12秒就倒出一杯Sam Adams Boston Lager。

不過，世界盃帶來的啤酒狂歡，也掩蓋不了產業長期低迷的現實。美國精釀啤酒業者組織Brewers Association指出，美國啤酒消費量已連續10年下滑；加拿大與歐盟市場也有類似趨勢。近年消費者逐漸轉向健康飲品，許多人也因健康考量減少酒精攝取。蓋洛普民調甚至顯示，去年首次有過半美國人認為每天喝1到2杯酒對健康有害。

相比4年前卡達世界盃因場館禁售酒精啤酒，今年北美世界盃讓啤酒品牌得以大舉行銷。世界盃官方啤酒贊助商AB InBev透過Budweiser與Michelob Ultra等品牌，在40國舉辦20萬場觀賽派對；Molson Coors也提高6、7月行銷預算，並推出足球造型限量包裝產品。

巴西球迷竟用鞋子裝啤酒喝。 路透社
巴西球迷竟用鞋子裝啤酒喝。 路透社

但市場仍充滿變數。隨著先前墨西哥與巴西出局，AB InBev與持有Corona、Modelo美國銷售權的Constellation Brands股價一度下跌，反映足球熱度與國家隊表現仍會牽動消費信心。

啤酒業者仍期待大型賽事延續聚眾觀賽文化，尤其2028年洛杉磯奧運將接棒登場，加上低酒精、無酒精啤酒產品增加，可能擴大消費族群。科赫則認為，啤酒陪伴人類文明已有上萬年，雖然產業短期承壓，但它仍會是人們享受生活與社交時光的一部分。

相比4年前卡達世界盃因場館禁售酒精啤酒，今年北美世界盃讓啤酒品牌得以大舉行銷。 路透社
相比4年前卡達世界盃因場館禁售酒精啤酒，今年北美世界盃讓啤酒品牌得以大舉行銷。 路透社

世足彩蛋 2026美加墨世足

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