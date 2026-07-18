世足賽／39歲梅西再戰世界盃決賽 阿根廷主帥籲球迷珍惜傳奇

衛冕軍阿根廷週末在世界盃迎戰西班牙時將力拚蟬聯冠軍，梅西將以39歲之姿再次率隊征戰世足決賽，主帥斯卡洛尼呼籲球迷好好珍惜梅西的場上英姿，還說球迷就是激勵球隊再度奪冠的力量。

法新社報導，斯卡洛尼（Lionel Scaloni）談到這位前巴塞隆納（Barcelona）球星時說：「他已創造歷史，他是一位傳奇。」梅西（Lionel Messi）在過去5年不僅為阿根廷贏得一座世界盃冠軍，還連續兩屆奪下美洲盃（Copa America）冠軍。

梅西的國際賽生涯在晚期出現令人矚目的復甦。10年前，在阿根廷於美洲盃決賽不敵智利後，他曾在29歲短暫退出阿根廷國家隊，這也是他為國出征以來第4次在決賽失利。

阿根廷15日在世界盃4強賽以2比1氣走英格蘭，終場哨音響起時，梅西與斯卡洛尼在場上相互擁抱，這位阿根廷隊長形容這場勝利「純粹就是歷史」。

斯卡洛尼提到梅西時說：「這讓我感到十分自豪，因為他是足球史上最優異的球員。」梅西在本屆世界盃已攻進8球，這是他第6度參賽，並以21球成為世界盃歷史最佳射手。

他說：「能在39歲這個年紀，以他此時此刻的方式踢進決賽，我覺得這是很了不起的事。這是為什麼我會說，我們應該好好珍惜擁有他的時光，因為看看馬拉度納（Diego Maradona）的遭遇，我們最後才意識到有多麼懷念他。」

阿根廷主帥斯卡洛尼盛讚39歲梅西是足球傳奇，並呼籲球迷珍惜他在世界盃決賽舞台上的表現。 法新社

「我們現在還有利奧（Leo，梅西名），我們應該好好珍惜。他是歷史性人物、是傳奇，那些帶給我們這些美好歲月的球員，也都是如此。」

路透社報導，斯卡洛尼今天在紐約舉行的記者會被問到，他的球隊已經贏得世界盃冠軍，如何保持再奪下冠軍的渴望。

他說：「當你看到自己的人民，看到他們如何慶祝，他們有多麼開心，這會觸動你，這不可能不打動你的心。」

「最後，我們是為他們而戰，整支球隊是為國家、為自己的家人踢球。（國內死敵）博卡青年（Boca）與河床（River）的球迷會在電視機前相擁慶祝，這怎麼可能不讓人動容？」

斯卡洛尼還說，他無法回答這場比賽是否就是梅西在世界盃的最後一舞，但梅西似乎不可能繼續踢到2030年下一屆世界盃。

如果阿根廷想成為64年來首支蟬聯世足冠軍的國家，就必須擊敗現任歐洲冠軍西班牙。斯卡洛尼說：「他們是一支很出色的球隊。他們的一切都令我感到擔憂。」