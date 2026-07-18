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世足賽／季軍戰還沒開打 法國足協宣布傳奇名宿席丹接任新教頭
法國4強戰不敵西班牙，台灣時間7月19日上午5時將與英格蘭進行季軍賽，不過在「高盧雄雞」結束世界盃征程前，自家足球協會就宣布，下任總教練將由傳奇名宿席丹（Zinedine Zidane）接任。
本屆世界盃帶領法國的總教練德尚（Didier Deschamps）確定會在結束賽程後，結束14年的功勳執教生涯，在他的帶領下，法國曾獲得2018世界盃冠軍、2022世界盃亞軍、2021歐國聯冠軍及2016歐國杯亞軍，戰績彪炳。
如今德尚將迎來光榮退役，法國足協則預計在這個月宣布席丹正式接任執掌符，並且他已經網羅屬於自己的國家隊教練團。
席丹過去擔任西甲皇家馬德里的總教練，並留下包含歐冠3連霸在內的輝煌戰績，但2021年離開後就沒有執教紀錄。外界期望這位新帥上任後，可以改變法國本屆最被詬病的進攻不流暢問題，引入更開放的球風。
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