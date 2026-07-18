世足賽／ESPN預測一面倒看好西班牙奪冠 僅2人挺梅西完成二連霸

2026年美加墨世界盃足球賽將於台灣時間20日凌晨3點迎來最終決戰，衛冕冠軍阿根廷將和睽違16年重返冠軍賽的西班牙爭奪大力神盃。賽前美媒《ESPN》邀集9名記者進行冠軍預測，結果有7人看好西班牙奪下隊史第2座世界盃冠軍，僅2人認為阿根廷能完成2連霸大業。

這場決賽也將是世界盃史上第12次歐洲與南美洲球隊在冠軍戰交手。過去11次歐洲、南美洲爭霸戰中，南美洲球隊以8勝占優，歐洲球隊僅拿下3勝，前一次由歐洲球隊獲勝已是12年前的德國。

台灣運彩也已開出冠軍賽賠率，阿根廷不讓分贏為2.15倍，西班牙不讓分贏為2.10倍，顯示外界雖普遍看好西班牙，但雙方差距有限。

西班牙本屆晉級之路可說是倒吃甘蔗。雖然小組賽首戰意外遭維德角逼和，但之後迅速調整狀態，一路殺進決賽。防守端更是本屆最穩定的球隊之一，至今只在8強對比利時時丟掉唯一1球，4強戰更以2比0完封奪冠熱門法國，展現強大控球與防守壓制力。

在進攻端，西班牙前鋒奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）成為《ESPN》點名的關鍵人物。他本屆已攻進5球，其中淘汰賽包辦3球，是西班牙在高壓比賽中最穩定的終結點，也被視為決賽撕裂阿根廷防線的重要核心。

相較於西班牙的穩健，阿根廷本屆晉級過程則是多次面臨驚險局面，屢屢逆轉過關。32強賽面對維德角，阿根廷歷經延長賽才以3比2勝出，之後在16強淘汰埃及、8強擊敗瑞士，4強面對英格蘭時又在比賽尾聲連進2球，以2比1完成逆轉，硬是搶下決賽門票。

39歲的梅西（Lionel Messi）依舊是阿根廷的精神支柱與進攻核心。他本屆已攻進8球，與法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）並列金靴榜首位，他的影響力也將牽動整個比賽走向。

《ESPN》分析指出，這場決賽將是兩種不同足球風格的正面碰撞。西班牙擅長控球、中場組織與高強度壓迫，4強對法國時幾乎完全掌握比賽節奏；阿根廷則擅長利用中場人數優勢製造壓迫，並透過梅西的創造力串聯進攻，同時具備多次在比賽尾聲完成逆轉的強大心理韌性。

另一方面，《ESPN》也認為，西班牙若能維持90分鐘的控球節奏，不被阿根廷拖入混戰，就有機會終結阿根廷衛冕夢，抱回隊史第2座世界盃冠軍。

在《ESPN》最終9名記者中，有7人預測西班牙封王，比分多集中在2比1或3比1；另外2人則看好阿根廷以2比1勝出，完成世界盃2連霸。