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世足賽／梅西接班人對決梅西 西班牙教頭：亞馬爾只要當亞馬爾就好

聯合新聞網／ 綜合報導
亞馬爾與梅西世界盃冠軍賽展開「澡盆之戰」，對此西班牙總教練表示，亞馬爾只需要當亞馬爾就行。 美聯社
亞馬爾與梅西世界盃冠軍賽展開「澡盆之戰」，對此西班牙總教練表示，亞馬爾只需要當亞馬爾就行。 美聯社

2026世足賽

「無敵艦隊」西班牙擊敗奪冠熱門法國後，將在世界盃決賽交手衛冕軍阿根廷，其中19歲超新星前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）與39歲球王梅西（Lionel Messi）跨世代天才球員的「澡盆之戰」更是受外界矚目的看點。對於子弟兵是否會因此感到壓力，西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）表示，亞馬爾只需要踢亞馬爾的足球就行。

亞馬爾與梅西的神奇緣分在他還是嬰兒時就展開，2007年聯合國兒童基金會（UNICEF）和巴塞隆納媒體《體育報》（Diario Sport）聯合製作慈善月曆，並安排多位西甲巴塞隆納的球員與孩子們合影，而20歲的梅西就在當時幫盆中的亞馬爾洗澡。

時隔19年，梅西作為傳奇老將在世界盃最後一舞力拼衛冕霸業，亞馬爾則被外界喻為「梅西接班人」，成為冉冉升起的新星，與西班牙先擊敗C羅（Cristiano Ronaldo）帶領的葡萄牙，再淘汰坐擁姆巴佩（Kylian Mbappe）的法國，一路殺進決賽，而外界也稱這場對決為「世代交替之戰」，不過西班牙總教練德拉富恩特卻希望亞馬爾不要背負如此重量。

德拉富恩特說道：「梅西是史上最獨一無二的球員，也是年輕人的榜樣，39歲的年紀還能在世界盃踢出如此高檔的表現，真的很了不起。但我要強調，亞馬爾只需要當亞馬爾就好，而我們能給他的幫助就是讓他繼續成為自己，因為他有著巨大的潛能。 」

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