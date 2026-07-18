世足賽／決賽迎戰阿根廷 西班牙隊長預期是高強度身體對抗

西班牙將於19日下午（台灣時間20日凌晨）在世界盃足球賽冠軍戰對決阿根廷，西班牙隊長羅德里（Rodri Hernandez）預期將迎接「身體對抗」的硬仗。

法新社報導，羅德里在紐約曼哈頓（Manhattan）的記者會上表示，西班牙將努力忽略來自南美對手可能的「挑釁」，全心專注於貫徹他們的戰術。

羅德里是2024年金球獎（Ballon D'Or）得主，本屆世界盃在西班牙中場核心位置表現出色。羅德里表示，他預期這場決賽將有別於西班牙踢過的任何一場比賽，「我認為19日的比賽將會相當不一樣」。

他說：「這將是一場更高強度身體對抗的比賽，我們必須做好準備。而我認為，如果說我們這支國家隊有什麼特點，那就是我們懂得根據場上形勢靈活調整。」

「因此無論是必須防守、防守反擊還是主動進攻，我們都能適應。我們是非常全面的隊伍，這也是我們能走到這裡的原因。」

羅德里被問到是否預期阿根廷會訴諸「挑釁」戰術時說「那就是足球的一部分」，「我們會看比賽如何發展。我傾向認為他們（阿根廷）是一支會全力以赴的國家隊，不會特意走上那種路線」。

「但如果比賽真的演變成那樣，我們顯然必須不予理會，努力踢好自己的比賽，以免受到挑釁影響。」

與此同時，羅德里讚揚阿根廷隊長梅西（LionelMessi）是「歷來最佳球員」。這場決賽幾乎可以肯定是梅西世足生涯最後一舞。

不過羅德里也提醒說，阿根廷的實力絕非只靠一人。他說：「梅西作為球員以及他對阿根廷的意義難以言喻。對我而言，顯然他是歷來最佳球員。但阿根廷遠不只有梅西，他們證明了自己是一支擁有多位頂尖球員的完整隊伍。」

「因此當然我們必須提防梅西，但也要留意其他很多球員。」