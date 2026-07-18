世足賽／法國變陣換7人姆巴佩仍先發 季軍戰力拚生涯第二座金靴獎

法國在世界盃4強不敵西班牙，無緣再闖冠軍賽，只能和英格蘭爭老三。先前就傳出由於傷病問題，總教練德尚（Didier Deschamps）可能會派出全替補做為先發，《RMC電台》近期就曝光「高盧雄雞」季軍戰的先發陣容，雖不如傳言全替補上陣，但也一口氣換7人，至於當家前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）仍掛帥先發，力拚金靴獎。

作為奪冠最大熱門的法國在4強以0：2遭西班牙淘汰後，被傳出球員軍心渙散，但德尚在受訪中依然表示要求全隊全力以赴，力爭季軍。不過他也補充，考慮主力球員的體能消耗與傷兵情況，季軍戰先發將進行變陣：「根據球隊現有狀況，我會做出輪換。有些人因為傷病等各種因素無法出戰，所以我才做出這個選擇。」

近期法國季軍戰的先發名單出爐，陣容發生大變動，防線除門將麥尼安（Mike Maignan） 不動，四名後衛全數更換，由柯納特（Ibrahima Konate） 、拉克羅瓦（Maxence Lacroix）擔任雙中衛，古斯托（Malo Gusto） 與赫南德茲（Theo Hernández）則在兩側。

前中場部分，小將艾瑪利（Warren Zaïre-Emery）將頂替傷病不斷的楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni），謝爾基（Rayan Cherki） 與杜埃（Desire Doue）則取代金球獎得主狄姆貝利（Ousmane Dembele） 及巴科拉（Bradley Barcola）。

至於法國隊長姆巴佩將頂住腳傷繼續出戰先發，本屆世界盃「姆總」出戰7戰踢進8球3助攻，用實力證明何為當代頂級的神鋒，而季軍賽他也將奮力爭奪個人生涯第二座金靴獎，「他（姆巴佩）的身體狀況還行，可以出賽，有個人的榮譽目標所以動力十足，完全能理解。 」德尚說道。