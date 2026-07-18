世足賽／梅西決賽前神級自拍曝光！杜蘭特掌鏡 布雷迪、約克維奇也同框

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）即將在2026年美加墨世界盃決賽代表阿根廷出戰西班牙，賽前他先在紐約留下話題畫面，與多名體壇傳奇和名人同框自拍，成為社群焦點。

在紐約市曼哈頓賈維茨中心（Javits Center）舉辦的2026年Fanatics Fest活動現場中，NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）在舞台上掌鏡，梅西與NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）、網球名將約克維奇（Novak Djokovic）一同入鏡，堪稱跨項目體壇巨星大集合。

除了梅西、布雷迪、約克維奇與杜蘭特外，照片中還包括前英格蘭足球名將費迪南（Rio Ferdinand）、西班牙中場羅德里（Rodri）、阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martínez），以及饒舌歌手崔維斯・史考特（Travis Scott）與喜劇演員凱文・哈特（Kevin Hart），星光陣容相當驚人。

Fanatics Fest自週四起在曼哈頓舉行，活動將持續到週日，現場聚集大量體育、娛樂與潮流界人物。梅西在世界盃決賽前現身活動，也讓這張自拍更具紀念意義。

阿根廷國家隊已於週四晚間抵達紐澤西，準備迎接本週末在大都會人壽體育場（MetLife Stadium）登場的世界盃冠軍戰。阿根廷將對決西班牙，爭取完成世界盃2連霸，而比賽將於台灣時間20日凌晨3點登場。

對39歲的梅西而言，這場決賽可能是他世界盃生涯最重要的一場比賽，甚至很可能也是生涯在世界盃的最終戰。賽前他與眾多體壇傳奇同框，也讓外界更加期待，他能否在決賽舞台再次寫下屬於自己的歷史時刻。