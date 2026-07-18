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世足賽／如何圍堵亞馬爾？ 阿根廷教頭有1計：鎖在房間

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
西班牙19歲天才球星亞馬爾。 法新社
西班牙19歲天才球星亞馬爾。 法新社

2026世足賽

阿根廷爭取世界盃足球賽連霸之路，冠軍賽遭逢「無敵艦隊」西班牙，如何圍堵對手陣中的19歲天才球星亞馬爾（Lamine Yamal）？阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）幽默回應：「把他鎖在他的房間吧！」

冠軍賽將於台灣時間20日凌晨3點開踢，兩軍進行大賽前夕的最後備戰，斯卡洛尼今天在記者會上對於球員狀況回應「如同往常備戰」，他說：「我們不會一直想著這是世界盃冠軍賽，因為那可能反而會讓你分心，我們會如同其他比賽一樣，盡力準備到最好。」

談到當家球星梅西（Lionel Messi）再次率隊闖進決賽，斯卡洛尼也對此大讚：「能在39歲再次進入決賽，真的很不可思議，我們必須珍惜他所做到的一切。」他也強調，「真正寫下歷史和偉業的，是他與整個團隊。」

有趣的是，當記者問到打算如何防守亞馬爾時，斯卡洛尼回應：「我是希望我能把他鎖在房間裡」，當場逗笑全場。

斯卡洛尼表示，亞馬爾是不可思議的選手、是足壇至寶，儘管還很年輕，還有許多潛力等待開發，但已為西班牙做出許多貢獻，「他就像梅西一樣難以阻擋，但我們希望至少不是在禮拜天。」

世足賽 亞馬爾 阿根廷 世足戰報 2026美加墨世足

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