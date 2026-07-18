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世足賽／警戒阿根廷逆轉能力 西班牙隊長讚揚梅西偉大超越文字形容
世界盃足球賽將在20日凌晨3點上演阿根廷、西班牙爭冠戲碼，西班牙隊長羅德里（Rodri）今天出席賽前記者會，被問到是否預期阿根廷可能會有比較帶有挑釁意味的戰略，回應：「那也是足球的一部分」，但關鍵在於不要落入對手圈套。
兩隊備戰冠軍賽，今天雙方教頭及選手代表出席在紐約舉辦的記者會。談到冠軍賽，羅德里直言：「會是一場非常不一樣的比賽，身體對抗會更加強烈，我們必須做好準備。」
羅德里表示，西班牙的特色，就是可以根據不同狀況踢出不同的足球，「所以不管是需要防守、反擊或是主動進攻，我們都可以適應，因為我們是一支非常全面的球隊，也是我們可以進入決賽的原因。」
當被進一步問到是否預期阿根廷會有比較激進、挑釁的戰略時，他回應：「嗯，那也是足球的一部分，我們會看看戰局發展，我願意相信阿根廷是一支總是全力以赴，而不是靠那種方法贏得比賽的球隊。」他強調，無論戰局如何演變，「我們會專注踢好自己的足球，不要落入對方的圈套。」
羅德里也讚揚阿根廷傳奇球星、隊長梅西（Lionel Messi）是史上最偉大球員，之於阿根廷的意義已非文字可以形容，「但是，阿根廷不是只靠他一人，他們擁有完整的團隊，擁有許多頂尖球星。」他指出，阿根廷晉級過程屢屢上演逆轉勝，展現強大心理素質，「他們總能在逆境反彈，這是我們必須警戒的。」
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