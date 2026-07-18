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世足賽／濃煙籠罩空氣品質拉緊報 FIFA不擔心影響決賽

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
美國大都會人壽體育場將舉行世界盃決賽。 美國聯合通訊社
美國大都會人壽體育場將舉行世界盃決賽。 美國聯合通訊社

2026世足賽

近日加拿大發生大規模森林大火，濃煙影響美國東北部地區，空氣品質拉警報，是否會影響台灣時間20日於美國大都會人壽體育場進行的世界盃決賽？國際足總（FIFA）目前不擔心，認為空氣狀況已有所改善。

加拿大野火引起的濃煙，已讓紐約州與新澤西州政府已發布空氣品質健康警報，紐約市緊急事務管理局（New York Office of Emergency Management）今天表示，空氣品質已達到「對所有人有害」。

因空氣狀況的影響，美國職業足球大聯盟（MLS）原訂昨天晚間在芝加哥進行的賽事宣布延期。美國國家氣象局（National Weather Service）紐約辦公室今天在社群發布消息指出，今天煙霧仍然存在，預計將比昨天減輕，但深夜至明天上午，煙霧可能再次變濃。

迎接周五登場的世界盃決賽，根據《ESPN》報導指出，國際足總認為，依照目前的預估，屆時賽事將不會受到空氣品質所影響。

報導內容也指出，川普預計會在台灣時間周六稍晚和國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）會面，有白宮官員透露，白宮的FIFA工作小組持續有和FIFA針對野火造成的影響進行監測。

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