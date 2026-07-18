世足賽／爭冠「讓足球決定勝負」 西班牙教頭呼籲裁判：別寬鬆執法

世界盃足球賽進入最後階段，阿根廷、西班牙雙強爭冠，將在後天凌晨3點上演，西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）在大賽前夕發聲，裁判必須做好自己的工作，不能寬鬆執法，呼籲比賽在公平環境下進行。

由梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷為上屆冠軍，實力強勁，拉富恩特也說對他們充滿敬意，「踢得更好，更有效限制對手優勢的一方，就會更接近勝利，我認為兩隊在球風上有很多相似之處。」

拉富恩特也提到，與對方教頭斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在足球理念、價值觀、原則都有相似之處，在雙方如此接近的情況下，勝負取決於細節，「這會是一場勢均力敵的比賽，我們必須忠於自己的風格，努力主導比賽。」

阿根廷晉級路上屢遭質疑裁判偏袒，遊走尺度邊緣的身體對抗，引發不少討論，拉富恩特也在大賽前夕被問到此事，對此回應：「我相信，西班牙和阿根廷都會依照既定的戰術應戰，讓球員天賦與足球本身決定比賽，而裁判也會做好自己的工作，確保比賽在公平的環境下進行。」

拉富恩特也呼籲裁判嚴格執法，不應讓比賽演變成粗暴犯規對抗，「裁判會是很重要的一環，不能過於寬鬆，不能讓任何人有跨越足球規則所允許的身體對抗界線。」他強調，自己對裁判團隊有信心。