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世足賽／旗下賽事首例 FIFA：2026年世界盃冠軍隊將獲頒訂製戒指

中央社／ 紐澤西州東拉瑟福德16日綜合外電報導
國際足球總會（FIFA）宣布，這屆世界盃冠軍隊除了獲頒大力神盃和金牌外，還將獲得冠軍戒指。美聯社
國際足球總會（FIFA）宣布，這屆世界盃冠軍隊除了獲頒大力神盃和金牌外，還將獲得冠軍戒指。美聯社

2026世足賽

國際足球總會（FIFA）今天宣布，這屆世界盃冠軍隊除了獲頒大力神盃和金牌外，還將獲得冠軍戒指，這是FIFA首次在旗下賽事向冠軍球隊頒發專屬的訂製戒指。

世足衛冕軍阿根廷19日（台灣時間20日）將在紐澤西州東拉瑟福德（East Rutherford）的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）與2024年歐洲國家盃冠軍西班牙爭冠。

美國國家廣播公司電視網4紐約台（NBC 4 NewYork）報導，美國主要職業運動聯盟冠軍隊都會獲頒戒指，以紀念他們的成就。如今，2026年FIFA世界盃也將採取同樣做法。

FIFA今天宣布，冠軍隊將首次獲頒具有歷史意義的冠軍戒指。決賽結束後，勝方隊長和總教練將領到1枚臨時戒指。接下來將依據美國職業運動傳統客製化30枚冠軍戒指，並正式頒發給冠軍隊球員。

戒指一側刻有世界盃獎盃圖案，另一側依據奪冠國家量身訂製，反映其身份象徵。

這款冠軍戒指限量2026枚，扣掉頒發給冠軍隊伍的30枚後，其餘1996枚將成為FIFA官方授權商品，開放全球球迷購買，售價尚未公布。

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