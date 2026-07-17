世足賽／世足決賽西班牙與阿根廷爭冠 桑傑士將赴美觀戰

美加墨世足賽即將在台灣時間下週一（7月20日）上午3點迎來冠軍之戰，出戰隊伍為上一屆世界盃冠軍阿根廷隊，及已寫下連續37場國際賽不敗紀錄的西班牙隊。而在冠軍戰開踢前，備受關注的話題之一，便是19年前曾被梅西懷抱過的那個嬰兒已成為西班牙國家隊的耀眼球星，並將站上冠軍戰場與梅西一決輸贏。曾被梅西懷抱的男孩，是現年19歲的西班牙球星亞馬爾（Lamine Yamal）。

2026-07-17 16:49