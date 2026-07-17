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世足賽／世足決賽西班牙與阿根廷爭冠 桑傑士將赴美觀戰

中央社／ 馬德里17日綜合外電報導
西班牙總理桑傑士。歐新社
西班牙總理桑傑士。歐新社

2026世足賽

西班牙政府今天表示，總理桑傑士（Pedro Sanchez）將出席2026世界盃決賽，觀看西班牙迎戰衛冕軍阿根廷

法新社報導，桑傑士一向公開批評美國總統川普，而川普也計劃出席19日在紐澤西州舉行的冠軍戰。西班牙內閣告訴法新社，桑傑士隨後將前往阿爾及利亞進行正式訪問。

西班牙王室表示，國王菲利佩六世（King FelipeVI）、王后雷蒂西亞（Queen Letizia）及兩人的兩位女兒也將出席決賽。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）則是有看球禁忌，將留在總統官邸觀看冠軍戰。

社會勞工黨（PSOE）領袖桑傑士長期以來與川普關係緊張，不僅拒絕讓美軍利用西班牙基地對伊朗發動軍事行動，也譴責美國推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的軍事行動。

西班牙 阿根廷 世足彩蛋 2026美加墨世足

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