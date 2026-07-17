世足賽／阿根廷4強勝英格蘭 創世足準決賽英語轉播收視紀錄

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，福斯廣播公司體育台本週持續改寫足球電視轉播收視紀錄，阿根廷在世界盃4強賽逆轉英格蘭，成為英語電視轉播史上收視人數最高的世足準決賽。

路透社報導，本月15日，福斯廣播公司體育台（Fox Sports）轉播阿根廷以2比1擊敗英格蘭的比賽，平均吸引1506.3萬人收看，大幅打破西班牙14日以2比0大勝法國時才創下的紀錄，這場4強賽平均吸引1146.2萬人收看。

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）與英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在美國亞特蘭大（Atlanta）正面交鋒，比賽收視於美東時間15日下午4時45分至5時達到2217.7萬人的高峰。

相形之下，福斯體育台轉播2022年卡達世界盃4強賽時，平均收視人數僅達653.1萬人，其中法國對摩洛哥的準決賽一度有659.5萬人觀看。在本週之前，這是世界盃4強賽在英語電視轉播史上的最高紀錄。

此外，英國「廣播時報」（Radio Times）報導，這場「英阿大戰」是英國今年收視人數最高的電視現場直播節目，最高峰時吸引2400萬人觀看（占當時電視總收視人數85%），並在英國廣播公司第一台（BBCOne）及影音串流平台BBC iPlayer平均吸引2210萬人收看。

「英阿大戰」也是本屆世界盃在英國收視率最高的比賽，超越英國獨立電視台第一台（ITV1）先前轉播英格蘭在8強賽淘汰挪威的紀錄，當時收視人數最多達到1680萬人。

這同樣是BBC自2021年播出英格蘭在2020年歐洲國家盃決賽敗給義大利以來，收視人數最高的直播節目。

本屆世界盃決賽19日將在紐澤西州東拉瑟福德（East Rutherford）登場，由世足衛冕軍阿根廷迎戰2024年歐洲國家盃冠軍西班牙。

英格蘭與法國明天將率先在佛羅里達州邁阿密花園市（Miami Gardens）進行季軍戰。