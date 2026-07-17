世足賽／雞肋季軍戰焦點 姆巴佩與凱恩拚金靴

法國與英格蘭將於當地時間18日在邁阿密進行本屆世界盃足球賽季軍戰。世足季軍賽向來被歐洲足球強權視為雞肋，兩隊等同將在陰鬱氣氛裡揮別本屆世界盃。

法新社報導，法國隊在本屆通往四強之路上曾是最耀眼隊伍之一，卻在14日的準決賽遭西班牙隊彷彿戰術大師級的震撼教育，最終0比2黯然落敗。

英格蘭則在15日對戰阿根廷時，遭對方最後不到10分鐘內大逆轉，最終1比2飲恨，也為他們漫長的世足悲情史再添新頁。

英、法兩隊如今必須重整旗鼓，榨出僅存的鬥志與體能，來應付這場在足球列強間普遍視為雞肋的比賽。

英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在球隊痛失晉級決賽機會後無奈地說：「我們隊上沒有人想踢這場比賽，法國隊也一樣。大家想踢的是決賽，我們為此付出一切。每個人參賽都是為贏得金盃，但現實就是如此。我們比法國少一天恢復時間，但我們仍會秉持職業精神完賽。」

德尚執教生涯的落寞尾聲

這場季軍戰也將成為德尚（Didier Deschamps）長期執教法國隊生涯一個令人傷感的註腳。與圖赫爾一樣，德尚在四強賽落敗後也因戰術決策飽受外界猛烈抨擊。

57歲的德尚將在本屆世界盃結束後正式卸任法國隊總教練一職，結束長達14年、戰功彪炳的國家隊執教生涯。這段期間他曾帶領高盧雄雞於2018年俄羅斯世足奪冠、2022年卡達世足屈居亞軍，並在今年再度殺入四強。

德尚在四強賽出局後說：「既然還有季軍可以爭取，我們就會全力以赴。但這不是我們期望或設定的位置，當初的雄心有多大，現在失望就有多深，但我們只能接受，別無選擇。」

雖然這場比賽對英法兩隊安慰性質大於實質，卻仍攸關本屆金靴獎歸屬。

法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）目前以8顆進球，與阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）並列射手榜首位。此役他將力求突破英格蘭令人不安的後防，繼續增添進球數。

而攻入6球的英格蘭雙星凱恩（Harry Kane）與貝林翰（Jude Bellingham）若能踢出爆炸性表現，也有機會加入金靴爭奪戰。

凱恩的世界盃最後一舞？

對於英格蘭隊史第一射手凱恩而言，這場比賽也可能是他球員生涯在世界盃舞台的最後一次亮相。目前效力拜仁慕尼黑的凱恩本月將滿33歲，他還能否征戰2030年世界盃將是一大問號。

準決賽輸給阿根廷後，凱恩不願對自己在英格蘭隊的未來多做預測。

凱恩告訴媒體：「現在談這個還太早。我目前是一年一年看。代表英格蘭隊一直是我的驕傲與快樂來源，這是我最熱愛的事……我永遠不想為這些事情設限。」

此外，這場比賽也是姆巴佩登頂世界盃歷史射手榜的絕佳機會。效力皇家馬德里的他目前已累積20顆世界盃進球，僅落後梅西的21球。

不過法新社認為，這一切很大程度將取決於雙方排出的陣容強度。在經歷一連串極其考驗體能的賽程後，圖赫爾預計將進行大輪換。

英格蘭先是在16強賽前往高海拔、空氣稀薄的墨西哥市艾茲提卡球場（Estadio Azteca）苦戰，接著8強賽在邁阿密的酷暑中艱難擊敗挪威，隨後遭遇對阿根廷的心碎一役，體能早已透支。

圖赫爾屆時很可能會給板凳球員上場機會。這意味曼聯小將梅努（Kobbie Mainoo）有望迎來世界盃首秀，而凱恩的替補華金斯（Ollie Watkins）也有機會獲得先發。

法國方面，德尚或許會傾向派老將坎特（N'Golo Kante）上陣。這位2018年世界盃奪冠的中場功臣，本屆在美國連1分鐘都未上場。