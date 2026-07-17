快訊

Pi錢包遭駭！最新調查結果出爐 2019、2022年專案會員資料外洩

台股暴跌2953點創紀錄 分析師：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

黃大煒離世後遭爆「三人行」 製作人好友心疼駁斥、Polo發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／決賽、季軍賽台灣運彩已開盤 滿2000元可參加「千萬大獎抽」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
2026世界盃進入決賽與季軍賽階段，台灣運彩同步開出阿根廷對西班牙、英格蘭對法國及金靴獎相關投注，並提醒冠軍盤與單場賽事派彩規則不同。 法新社
2026世界盃進入決賽與季軍賽階段，台灣運彩同步開出阿根廷對西班牙、英格蘭對法國及金靴獎相關投注，並提醒冠軍盤與單場賽事派彩規則不同。 法新社

2026世足賽

2026美加墨世界盃進入最終高潮，7/20(日)凌晨3點冠軍即將誕生，世界排名第一的衛冕冠軍阿根廷，和世界排名第二的無敵艦隊西班牙將一較高下，不讓分阿根廷勝2.20倍，和局2.95倍，西班牙勝2.10倍。另外，台灣運彩「2026世界盃冠軍」玩法，阿根廷奪冠賠率1.93倍、西班牙則是1.53倍。7/19(六)凌晨5點英格蘭、法國的季軍賽率先開踢，不讓分賠率英格蘭2.95倍，和局為3.40倍，法國1.55倍。台灣運彩舉辦的「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」活動也將在7/20結束，不限球種、不限玩法，實體投注單張滿1,000元可參加「蘋果日日抽」；線上/實體投注滿2,000元可參加「千萬大獎抽」，比賽結束前快買張運彩支持喜愛的球隊又可以參加抽獎。

「金靴獎得主」仍有4名球員可供投注，大熱門是目前8進球4助攻的阿根廷球王梅西，賠率1.15倍；法國射手姆巴佩8進球3助攻以賠率1.50倍緊追在後，英格蘭貝林漢姆和凱恩目前都是6進球1助攻並列第3，兩人能否後來居上也是矚目焦點，貝林漢姆贏得金靴獎賠率50.00倍、凱恩則是22.5倍。依據世界盃金靴獎的給獎方式，如果進球數相同將比較助攻數，如果助攻數也相同則比較上場時間，由上場時間較少的獲獎。

台灣運彩貼心提醒，民眾投注要確認投注玩法是「2026世界盃冠軍」或是投注「阿根廷@西班牙」賽事。「世界盃冠軍」以FIFA公告的冠軍球隊派彩、「阿根廷@西班牙」賽事則是以90分鐘加傷停補時的賽果派彩，所以投注時一定要確認投注玩法。

表格。業者提供
表格。業者提供

世界盃 西班牙 英格蘭 世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／世界前4包辦世足4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」

世足賽／梅西8球領跑挑戰金靴魔咒 若多人進球數相同怎麼比？

世足賽／冠軍隊獎金創下賽史96年新高 48強保底1050萬美元

世足賽／4強賽程出爐！法國西班牙新中生代巨星對決 衛冕軍阿根廷強碰「三獅軍團」

相關新聞

命運的羈絆！被梅西抱過的嬰兒將與阿根廷爭奪世足賽冠軍！

美加墨世足賽即將在台灣時間下週一（7月20日）上午3點迎來冠軍之戰，出戰隊伍為上一屆世界盃冠軍阿根廷隊，及已寫下連續37場國際賽不敗紀錄的西班牙隊。而在冠軍戰開踢前，備受關注的話題之一，便是19年前曾被梅西懷抱過的那個嬰兒已成為西班牙國家隊的耀眼球星，並將站上冠軍戰場與梅西一決輸贏。曾被梅西懷抱的男孩，是現年19歲的西班牙球星亞馬爾（Lamine Yamal）。

世足賽／缺席西班牙團隊訓練 亞馬爾、波洛驚傳傷情

西班牙在備戰世足賽決賽與阿根廷的巔峰對決前夕，驚傳主力傷兵疑慮，右後衛波洛（Pedro Porro）與「超新星」亞馬爾（Lamine Yamal）在紐澤西展開的首場訓練中，並未參與團隊操練，而是獨自進行復健與恢復訓練。不過根據球隊消息來源指出，兩人目前並無大礙，分開訓練僅是教練團出於保護性考量所做的「工作量管理」，冠軍賽預計皆能順利先發上陣。

世足賽／大力神盃落誰家？ 「使命感」西班牙vs.「天命味」阿根廷

本屆世界盃進行102場比賽後，阿根廷、西班牙將於19日下午3時在新州大都會人壽體育場(MetLife Stadium)對決，爭取史上最高的冠軍獎金5000萬美元，亞軍則獲3300萬美元。紐約時報旗下運動網站「The Athletic」預測最終贏家，有人認為西班牙具有使命感，也有人認為阿根廷似有「天命之隊」的氣質。

世足賽／4強遭阿根廷逆轉飽受質疑 英格蘭主帥盼重塑球隊DNA

英格蘭在世足賽準決賽再度鎩羽而歸，在領先局面下遭阿根廷逆轉，無緣暌違一甲子的決賽榮耀。這場慘痛的失利，不僅重創了「三獅軍團」的奪冠美夢，更將主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）推上了輿論的風口浪尖。面對排山倒海的質疑，圖赫爾直言不諱地指出，英格蘭足球若想在國際大賽登頂，必須徹底重塑流淌在骨子裡的「足球DNA」。

世足賽／阿根廷爭冠集氣 球迷花招百出連總統也有禁忌

阿根廷19日下午（台灣時間20日凌晨）將在世界盃足球賽與西班牙爭冠，忐忑不安的球迷集氣求好運花招百出，連阿根廷總統也有看...

世足賽／台灣運彩冠軍賽開盤看好西班牙 金靴獎之爭梅西領頭

2026美加墨世足賽進入最終高潮，20日凌晨3點冠軍即將誕生，台灣運彩也針對冠軍賽開盤提供投注，其中世界排名第一的衛冕冠軍阿根廷，和世界排名第二的無敵艦隊西班牙將一較高下，不讓分阿根廷勝2.20倍，和局2.95倍，西班牙勝2.10倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。