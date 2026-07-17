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世足賽／阿根廷爭冠集氣 球迷花招百出連總統也有禁忌

中央社／ 布宜諾斯艾利斯16日綜合外電報導
阿根廷球迷。 路透
阿根廷球迷。 路透

2026世足賽

阿根廷19日下午（台灣時間20日凌晨）將在世界盃足球賽與西班牙爭冠，忐忑不安的球迷集氣求好運花招百出，連阿根廷總統也有看球禁忌。

法新社報導，足球巨星梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷在世足4強賽以2比1逆轉擊敗英格蘭，再下一城就能衛冕冠軍。隨著腎上腺素飆升，球迷需要一些方式安撫緊張情緒。自稱瘋狂足球迷的岡薩雷茲（Andres Gonzalez）告訴法新社，看球時每個人坐哪裡就是哪裡，絕對不能亂動，「如果比賽中你去上廁所時剛好進球，我們就把你鎖裡面。你要待到比賽結束」，以免被拐氣。

連阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）今天也透露自己的特殊習慣。他在接受「觀察家」（ElObservador）電台訪問時表示，「無論如何」都會在總統官邸觀看世足賽，不會破例。

65歲婦女瓦爾加斯（Estela Vargas）家中也有一套固定儀式，全家人都穿一樣的衣服、坐一樣的椅子，而狗必須待在外面。她說：「對英格蘭那場比賽時，因為家裡這隻是英國鬥牛犬，我們還特地讓牠穿上阿根廷球衣。至於出戰西班牙的比賽，不管晴天雨天，牠都得待在外面。」

社會學家穆爾茲（Diego Murzi）告訴法新社：「足球世界裡，阿根廷人不覺得自己只是旁觀者，而像是主角。儀式也是這種參與感的一部分，藉此帶來好運，避開惡運。」穆爾茲表示，1986年帶領阿根廷贏得世界盃的總教練畢拉多（Carlos Bilardo）是出身科學界的人，卻也是極度迷信的人。

當時在阿根廷第一場比賽期間，更衣室電話響起，有名球員接起電話，結果沒人回應。畢拉多看到這情形，結果阿根廷獲勝，於是之後每場比賽他都會叫人撥那支電話，讓同一名球員接聽，而且確保沒人出聲。

74歲退休婦女奧蒂羅（Lidia Otero）說：「我所有的儀式每次都靈驗。」她向法新社親身示範，當對方控球時，自己會對著電視做出特定手勢並高喊口號。她還說，在對英格蘭的4強賽上半場時，「狗直盯著電視看，結果阿根廷沒進球。你知道嗎？下半場我把牠轉過身，結果比賽就逆轉了」。

此外，「冷凍對手」的古老傳統也沒消失。11歲的梅西鐵粉瑟納（Rodrigo Serna）說：「我會把對方球員的貼紙貼到冰箱裡，是爺爺教我的。」

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