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世足賽／台灣運彩冠軍賽開盤看好西班牙 金靴獎之爭梅西領頭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2026世足賽進入最後階段，台灣運彩開出冠軍賽與金靴獎賠率，看好西班牙奪冠，梅西則暫居金靴獎熱門。 法國新聞社
2026世足賽進入最後階段，台灣運彩開出冠軍賽與金靴獎賠率，看好西班牙奪冠，梅西則暫居金靴獎熱門。 法國新聞社

2026世足賽

2026美加墨世足賽進入最終高潮，20日凌晨3點冠軍即將誕生，台灣運彩也針對冠軍賽開盤提供投注，其中世界排名第一的衛冕冠軍阿根廷，和世界排名第二的無敵艦隊西班牙將一較高下，不讓分阿根廷勝2.20倍，和局2.95倍，西班牙勝2.10倍。

另外，台灣運彩「2026世足賽冠軍」玩法，阿根廷奪冠賠率1.93倍、西班牙則是1.53倍。19日凌晨5點英格蘭、法國的季軍賽率先開踢，不讓分賠率英格蘭2.95倍，和局為3.40倍，法國1.55倍。台灣運彩舉辦的「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」活動也將在20日結束，不限球種、不限玩法，實體投注單張滿1000元可參加「蘋果日日抽」；線上／實體投注滿2000元可參加「千萬大獎抽」，比賽結束前快買張運彩支持喜愛的球隊又可以參加抽獎。

「金靴獎得主」仍有4名球員可供投注，大熱門是目前8進球4助攻的阿根廷球王梅西，賠率1.15倍；法國射手姆巴佩8進球3助攻以賠率1.50倍緊追在後，英格蘭貝林漢和凱恩目前都是6進球1助攻並列第3，兩人能否後來居上也是矚目焦點，貝林漢贏得金靴獎賠率50.00倍、凱恩則是22.5倍。依據世足賽金靴獎的給獎方式，如果進球數相同將比較助攻數，如果助攻數也相同則比較上場時間，由上場時間較少的獲獎。

世足賽 西班牙 梅西 世足彩蛋 2026美加墨世足

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