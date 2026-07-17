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世足賽／冠軍戰裁判來自斯洛維尼亞 溫西奇：希望別成為大家焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
斯洛維尼亞裁判溫西奇（Slavko Vincic，右）擔任冠軍戰主裁判。 美聯社
斯洛維尼亞裁判溫西奇（Slavko Vincic，右）擔任冠軍戰主裁判。 美聯社

2026世足賽

阿根廷西班牙即將在台灣時間下周一進行世足決賽，國際足聯（FIFA）今天公布裁判名單，由46歲斯洛維尼亞裁判溫西奇（Slavko Vincic）擔任主裁判，溫西奇形容自己得知消息後，整個人都在發抖。

FIFA裁判委員會主席科林納（Pierluigi Collina）親自告知溫西奇任命消息，溫西奇坦言一開始很震驚，「首先是震驚，接著才是開心，當時我整個人都在發抖，能執法世足賽冠軍戰，真的是難以置信的榮耀。這是每位裁判，尤其是年輕裁判剛入行時才會做的夢，所以我真的非常驕傲，也為自己和整個團隊感到驕傲。」

溫西奇成為史上第23位執法世足賽冠軍戰的裁判，同時也是首位斯洛維尼亞裁判，溫西奇說，這種感受很難用言語完整形容，但我非常自豪，能在世界上規模最大的體育賽事代表斯洛維尼亞。我和我的團隊都非常驕傲，我們一定會全力以赴。」

溫西奇擁有豐富執法經驗，曾在2020年歐洲國家盃執法，2022年歐霸盃法蘭克福對格拉斯哥流浪者的冠軍戰擔任主裁判。2024年歐洲冠軍聯賽多特蒙德對皇家馬德里的決賽、2024年歐洲國家盃法國對西班牙4強賽。去年也曾在美國舉行的2025年世界冠軍球會盃執法。溫西奇在2022年卡達世足賽執法2場，本屆賽事擔任巴西對摩洛哥、約旦對阿爾及利亞，以及32強墨西哥對厄瓜多的主裁判。

克蘭奇尼克（Tomaz Klancnik）與科瓦西奇（Andraz Kovacic）擔任助理裁判，第4裁判將由約旦籍馬哈德梅（Adham Makhadmeh）擔任，預備助理裁判則是約旦籍卡拉夫（Mohammad Al-Kalaf）。德國裁判丹克特（Bastian Dankert）擔任VAR，哥倫比亞籍加洛（Nicolás Gallo）出任助理VAR，卡達籍馬里（Khamis Al Marri）則擔任支援VAR。

溫西奇表示冠軍戰前準備方式不會有太大改變，「我們研究兩隊，保持專注，努力讓身心都維持最佳狀態，並全力以赴，希望比賽結束後，裁判不會成為大家討論的焦點。」

世足戰報 2026美加墨世足 阿根廷 西班牙

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