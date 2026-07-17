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圓山花博餐廳老闆看世足賽太嗨放煙霧棒違法 孰料還有案外案

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
阿根廷擊敗英格蘭闖入世足冠軍賽，圓山花博園區的「GAUCHO高卓人阿根廷炭烤餐廳」譚姓老闆見贏球太開心，在店內半戶外空間施放彩色煙霧棒慶祝，被警方帶回派出所依社維法裁罰。記者翁至成／翻攝
阿根廷擊敗英格蘭闖入世足冠軍賽，圓山花博園區的「GAUCHO高卓人阿根廷炭烤餐廳」譚姓老闆見贏球太開心，在店內半戶外空間施放彩色煙霧棒慶祝，被警方帶回派出所依社維法裁罰。記者翁至成／翻攝

2026世足賽

阿根廷昨天擊敗英格蘭闖入世足冠軍賽，圓山花博園區的阿根廷炭烤餐廳譚姓老闆難掩興奮，在店內半開放空間施放彩色煙霧棒慶祝，甚至把另一支分享給陳姓客人，警方認定2人違反社會秩序維護法裁罰。孰料有案外案，該間餐廳被爆出違規營業和疑似非法公播，導致「MAJI集食行樂」緊急公告不會轉播20日的冠軍賽。

中山分局圓山派出所16日在社群Threads發現一段狂熱影片，畫面中穿著阿根廷球衣的譚姓老闆，與另名陳姓客人各持藍、白色煙霧棒揮舞，慶祝贏球，畫面中煙霧瀰漫，警方深怕有安全疑慮前往了解。

儘管觀賽人潮已散去，警方未發現民眾受傷，但考量在封閉或密集人群環境中施放煙霧器材，極易引發恐慌甚至造成身體危害，向店老闆詢問事發狀況。

55歲譚姓老闆稱自己是阿根廷鐵粉，見贏球太激動，才拿出事先網購的藍白煙霧棒慶祝，而另名年約40歲的陳姓男子到案無辜說「老闆拿給我，我就跟著放」；警方認為2人在公共場所施放煙霧器材，已對現場群眾安全構成威脅，依違反社維法「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞」裁罰。

事後阿根廷炭烤餐廳在Threads發文致歉，稱放彩色煙霧無任何危害犯意，是為了營造氣氛，將會檢討活動流程和安全管理措施。

受事件影響，「MAJI 集食行樂」也緊急公告，已被禁止播放20日凌晨3點的世足冠軍賽，引發大批球迷哀號「還有哪裡可以看世足冠軍賽？」孰料網友反而從愛爾達官網「2026 FIFA世界盃公播地圖」發現，「MAJI 集食行樂」公播權只買到八強賽，疑似非法公播四強賽，更遑論冠軍賽。

據悉，圓山花博公園由台北市產業發展局管理，並委由台北市會展產業發展基金會負責場地活動租借，而「MAJI MAJI集食行樂」向該基金會承租場地簽約營業，合約包括遵守安全和營業時間規定等，若隔日為上班日，營業時間僅至當天午夜0點；若為假日，則不得超過清晨3點，因此該間餐廳也違規營業。

受事件影響，「MAJI 集食行樂」也緊急公告，已被禁止播放20日凌晨3點的世足冠軍賽。圖／擷取自threads
受事件影響，「MAJI 集食行樂」也緊急公告，已被禁止播放20日凌晨3點的世足冠軍賽。圖／擷取自threads

中山警方16日在社群Threads發現一段狂熱影片，畫面中穿著阿根廷球衣的譚姓老闆，與另名陳姓客人各持藍、白色煙霧棒揮舞，慶祝贏球，畫面中煙霧瀰漫，警方深怕有安全疑慮前往了解。圖／擷取自threads
中山警方16日在社群Threads發現一段狂熱影片，畫面中穿著阿根廷球衣的譚姓老闆，與另名陳姓客人各持藍、白色煙霧棒揮舞，慶祝贏球，畫面中煙霧瀰漫，警方深怕有安全疑慮前往了解。圖／擷取自threads

網友從愛爾達官網「2026 FIFA世界盃公播地圖」發現，「MAJI 集食行樂」公播權只買到八強賽，疑似非法公播四強賽，更遑論冠軍賽。圖／擷取自threads
網友從愛爾達官網「2026 FIFA世界盃公播地圖」發現，「MAJI 集食行樂」公播權只買到八強賽，疑似非法公播四強賽，更遑論冠軍賽。圖／擷取自threads

事後阿根廷炭烤餐廳在Threads發文致歉，稱放彩色煙霧無任何危害犯意，是為了營造氣氛，將會檢討活動流程和安全管理措施。圖／擷取自threads
事後阿根廷炭烤餐廳在Threads發文致歉，稱放彩色煙霧無任何危害犯意，是為了營造氣氛，將會檢討活動流程和安全管理措施。圖／擷取自threads

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