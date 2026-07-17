世足賽／阿根廷總統不赴決賽 堅持幸運儀式留官邸觀戰

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）今天表示，他不會前往美國參與2026年世界盃足球賽的決賽，而是選擇留在國內觀看阿根廷與西班牙的冠軍戰。

法新社報導，米雷伊接受觀察家廣播電台（ElObservador radio）訪問時表示，他「無論如何都不會」打破自己的幸運儀式，也就是和本屆世界盃先前的比賽一樣，將在總統官邸觀看比賽。

他也透露，本屆世界盃期間他還有另一項堅持的幸運儀式，即每場比賽都穿著阿根廷國營石油與電力公司（YPF）的厚外套。

米雷伊在世界盃8強戰阿根廷對瑞士時就穿著這件外套，這場比賽阿根廷以3:1獲勝。他說：「那天天氣很冷，我又沒有開暖氣，所以穿了石油公司的這件外套，真的很保暖。」他接著說：「我一脫下外套，我們就被攻進一球，所以我立刻又穿回去，從那之後就沒有脫下來。」

阿根廷15日以2:1擊敗英格蘭，晉級這項全球最大足球盛事的決賽。西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）及美國總統川普（Donald Trump）預定都將出席19日在美國紐澤西（New Jersey）舉行的阿根廷與西班牙冠軍之戰。