世足賽／阿根廷球星嘲諷英格蘭 英超切爾西轉發慶祝照遭炎上

阿根廷球星費南德茲（Enzo Fernandez）因種族歧視，成為許多球迷討厭的球員。昨天英超豪門切爾西隊竟發文慶祝費南德茲的表現，被大批網友罵爆，形成公關危機。

費南德茲目前是切爾西球員，2024年美洲盃他在慶祝勝利時，高唱貶低法國球員、種族歧視和性取向歧視的歌曲，引發軒然大波，切爾西陣中幾位法國籍球員紛紛公開表達憤怒，並退追他的社群帳號，費南德茲也成為許多球迷討厭的對象。

昨天阿根廷在2026世足賽4強以2：1逆轉擊敗英格蘭，有關鍵進球表現的費南德茲做出阿根廷球員招牌慶祝動作。賽後費南德茲在IG發布綠洲樂團（Oasis）的名曲〈Wonderwall〉為梗的貼文，被外界解讀為嘲諷英格蘭。

切爾西官方Threads帳號分享費南德茲慶祝的照片，引來怒火，網友們紛紛吐槽切爾西，「順帶一提，你是英國球隊」、「這就是為什麼你們球隊被討厭」、「一支英國球隊，竟然為這個種族主義惡棍感到驕傲？」、「英格蘭球隊為嘲笑自己國家的球員加油？」。