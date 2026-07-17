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世足賽／缺席西班牙團隊訓練 亞馬爾、波洛驚傳傷情

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞馬爾（Lamine Yamal）。 法新社
亞馬爾（Lamine Yamal）。 法新社

2026世足賽

西班牙在備戰世足賽決賽與阿根廷的巔峰對決前夕，驚傳主力傷兵疑慮，右後衛波洛（Pedro Porro）與「超新星」亞馬爾（Lamine Yamal）在紐澤西展開的首場訓練中，並未參與團隊操練，而是獨自進行復健與恢復訓練。不過根據球隊消息來源指出，兩人目前並無大礙，分開訓練僅是教練團出於保護性考量所做的「工作量管理」，冠軍賽預計皆能順利先發上陣。

西班牙在準決賽以2：0力克法國，但也讓這兩位右路核心消耗極大，效力熱刺的波洛在對陣法國時踢得極具侵略性，甚至在準決賽與先前對奧地利之戰都有進球建功，但上役第85分鐘因肌肉不適提前退場，教頭德拉富恩特（Luis de la Fuente）透露，波洛有肌肉過載情況，將持續追蹤，但醫療團隊態度相當樂觀。

而巴薩神童亞馬爾本屆賽事已累積出賽496分鐘，除了對維德角之戰外場場先發，雖然準決賽打滿90分鐘後顯露疲態，但主帥透露亞馬爾傷勢並無大礙，決賽絕對不會缺席，而他與梅西的「澡盆大戰」也將成為這次冠軍賽的一大焦點。

這場在紐澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium）開踢的決賽，將是西班牙本屆第二場室外賽事，儘管近日美東受到加拿大野火煙霾影響發布健康警報，但周末預計降雨將會淨化空氣，讓鬥牛士軍團得以在最佳天候下迎戰由梅西領軍的阿根廷。

西班牙 亞馬爾 世足戰報 2026美加墨世足 阿根廷

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