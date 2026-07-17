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世足賽／4強遭阿根廷逆轉飽受質疑 英格蘭主帥盼重塑球隊DNA

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）。 法新社
英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）。 法新社

2026世足賽

英格蘭在世足賽準決賽再度鎩羽而歸，在領先局面下遭阿根廷逆轉，無緣暌違一甲子的決賽榮耀。這場慘痛的失利，不僅重創了「三獅軍團」的奪冠美夢，更將主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）推上了輿論的風口浪尖。面對排山倒海的質疑，圖赫爾直言不諱地指出，英格蘭足球若想在國際大賽登頂，必須徹底重塑流淌在骨子裡的「足球DNA」。

本場對決，英格蘭靠著前鋒葛登（Anthony Gordon）在第55分鐘的進球先馳得點。然而，歷史的幽靈隨即再度籠罩。取得領先後的英格蘭打法驟然保守，拱手讓出控球權與比賽主導權，最終在比賽尾聲遭費南德茲（Enzo Fernández）與馬丁尼茲（Lautaro Martínez）接連破門，以1：2吞下苦果。這種「領先後崩盤」的劇本，對英格蘭球迷而言已是痛徹心扉的既視感，從2018年世足賽不敵克羅埃西亞，到歐國盃決賽接連敗給義大利與西班牙，三獅軍團總在關鍵時刻自我設限。

「如果這種情況一再發生，那就代表有些東西必須被改變。」圖赫爾在賽後受訪時，一針見血地指出問題核心。他坦言，英格蘭在進球後整體結構變得過於被動，即便他試圖透過變陣五後衛來提升邊路的防守主動性，仍無法阻止球隊不斷深退。

圖赫爾直言，控球權在現代足球中扮演著決定性角色，而這正是英格蘭最欠缺的基因，「掌控並支配球權，或許並不像西班牙、阿根廷或巴西那樣寫在我們的DNA裡，這正是我們面臨的最大問題。」

儘管在比賽中換下進球功臣葛登、改派後衛孔薩（Ezri Konsa）上場的保守調度遭遇外界強烈抨擊，但這位手握至2028年合約的德國教頭強調，自己仍百分之百致力於英格蘭國家隊的工作。圖赫爾表示，他深知球隊在訓練中所展現的實力與實戰之間仍存在落差，但他有信心帶領這群優秀的球員跨越瓶頸，在接下來的本土歐國盃中，征服那座夢寐以求的至高榮譽。

英格蘭 阿根廷 世足戰報 2026美加墨世足

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