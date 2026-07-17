FIFA十大話題球星誰稱王？世足賽哪個瞬間最讓你激動？

四年一度的足球熱潮來襲！

橫跨美、加、墨三國聯合舉辦的2026世界盃（FIFA World Cup），首度擴軍48隊便在小組賽與淘汰賽階段冷門頻傳、爆點不斷！隨著賽事進入最後高潮的四強決戰，球場外的社群輿論也早已掀起海嘯般的狂潮。從阿根廷球王梅西驚天逆轉埃及的動容淚水、維德角草根門神沃齊尼亞一戰封神的逆天神撲，到「哈寶」哈蘭德領軍挪威爆冷闖進8強，每位話題人物的一舉一動都牽動著無數球迷的熱血神經。

在這場由傳奇巨星與新生代黑馬共同交織的足壇盛事中，誰才是全網話題之王？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2026年世足開賽至今（2026/6/12～2026/7/12）一個月內，討論度最高的「話題球星TOP 10」排行榜。讓我們透過熱度數據，一窺這場點燃全球熱血與淚水的世紀戰役！

No.10 孫興慜

聲量：9,956筆

代表國家：南韓

YT／台灣索尼音樂翻攝IG／thekfa

身為亞洲首位榮獲英超金靴獎的傳奇球員孫興慜，在2026年美加墨世界盃再度戴上隊長袖標、率領太極虎出征。然而，南韓隊本屆在A組表現起伏，首戰雖以2比1逆轉捷克，但隨後不敵墨西哥，並在最後一戰0比1爆冷敗給南非。他們以小組第三的身份煎熬等待了3天，最終仍遺憾因淨勝球劣勢無緣32強。孫興慜在本次賽事中因遭到對手嚴密看防，未能取得進球或助攻，其世界盃之旅在極具爭議的排兵布陣中遺憾落幕。

針對關鍵的晉級生死戰，時任總教練洪明甫爆冷將隊長孫興慜排在替補名單，直至下半場才讓他上陣，最終球隊遭絕殺淘汰，引發南韓社會排山倒海的譴責，總教練也隨即辭職。孫興慜賽後透過社群長文向球迷致歉，坦言夢想舞台崩塌令他心碎，但強調只要國家隊有需要，他仍會竭盡全力奔跑。這場落寞的謝幕賽也在台灣PTT論壇掀起熱烈討論，針對「孫興慜怎麼退化得這麼快？」的話題，許多網友紛紛留言表示：「34在足球已經是老將了退化正常」、「足球史一堆天才少年，能像梅老闆這樣，少之又少」、「你是只看那兩位老人，就以為足球員生涯都這麼長是不是」、「30歲以後還能屹立不搖的都是特例，很多都是快速下滑」。

No.9 凱恩

聲量：10,231筆

代表國家：英格蘭

翻攝IG／harrykane

英格蘭神鋒哈利・凱恩（Harry Kane）在2026年美加墨世界盃中表現極其神勇，身為隊長的他目前已攻入6顆進球，接連打破多項歷史紀錄。在名帥圖赫爾執掌下，他與貝林漢姆組成摧枯拉朽的進攻雙子星，不僅率領「三獅軍團」挺進4強，凱恩更超越前輩李納克成為隊史世界盃射手王，生涯累積14顆世界盃總進球數，也是本屆金靴獎與金球獎的奪獎大熱門。

回顧英格蘭的晉級之路，在32強淘汰賽面對民主剛果時，英格蘭在上半場落後，下半場靠凱恩上演梅開二度，率隊以2比1驚險逆轉挺進。此戰成功引爆其網路聲量最高峰，讓熬夜瘋追的劇迷與球迷紛紛盛讚：「凱恩，你今年應該不會是悲情英雄，對吧」、「熬夜看這場真的刺激，最後大逆轉」、「英格蘭救世主啊」、「若英格蘭沒凱恩的話，應該就回家了」、「有看比賽的就會知道昨天英格蘭發揮沒有很好，只是kane真的太強」。

有趣的是，在16強激戰墨西哥後，凱恩因在場上瘋狂吶喊指揮，導致賽後接受訪問時嚴重「燒聲」，用極度尖銳的「米奇音」完成了場邊訪問，這一幕在社群媒體上迅速爆紅，被球迷視為他傾盡全力的鐵血隊長象徵。三獅軍團接下來將在4強賽與阿根廷上演世紀大戰，凱恩也誓言要奪下英格蘭闊別60年的世界盃冠軍獎盃。

No.8 亞馬爾

聲量：10,694筆

代表國家：西班牙

翻攝IG／sefutbol

西班牙19歲超新星拉明・亞馬爾（Lamine Yamal），在本屆美加墨世界盃再度展現宰制力，成功帶領球隊挺進4強。在4強賽前夕迎來19歲生日的他，目前以高達2.34億美元（約75億台幣）的估計市值，與哈蘭德並列本屆世界盃身價第一。儘管因腿後腱傷勢影響，在小組賽首戰僅替補上陣，但他迅速在第二戰對陣沙烏地阿拉伯時先發破門，攻入世界盃首球，成為西班牙隊史最年輕的世界盃進球者。在32強淘汰賽擊敗奧地利與8強賽力克比利時的戰役中，他雖然沒有進球或助攻帳面數據，卻憑藉極具威脅的過人突破，連續兩場奪得FIFA球迷票選的單場最佳球員（MVP），精湛表現無庸置疑。

4強賽前夕，面對即將強碰的奪冠熱門法國隊，亞馬爾展現初生之犢的霸氣隔空宣戰：「我們不怕任何人，如果法國要害怕任何球隊，那應該是我們。」此話一出隨即點燃社群戰火，讓網友熱烈討論：「希望講了這個話能讓我們看到精采的對攻大戰」、「他這場表現是比前幾場好一些，但也不到能狂吹的程度吧」、「他就沒輸過法國，對姆巴配勝率也是碾壓，要教育他要先贏他」、「亞馬爾加油，打爆法國隊」。

No.7 貝林漢姆

聲量：12,886筆

代表國家：英格蘭

翻攝IG／judebellingham

以6顆進球追平世界盃歷史上「單屆進球最多中場」紀錄的英格蘭球星裘德・貝林漢姆（Jude Bellingham），無疑是本屆美加墨世界盃最恐怖的中場殺器。身為進攻核心的他，本屆不僅與隊長凱恩並列隊內射手王、率領英格蘭挺進4強，兩人更為世界盃創辦近百年來，首對在單屆同時攻入6球或以上的同隊搭檔。這項載入史冊的恐怖數據，也讓他超越無數傳奇前輩，成為本屆世界盃金球獎的大熱門之一。

本屆三獅軍團的晉級之路，貝林漢姆表現可說相當出色。他先是在小組賽對陣克羅埃西亞與巴拿馬皆攻入打破僵局的關鍵球；進入淘汰賽後更是火力全開，在16強賽對陣主辦國墨西哥時，於下半場短時間內上演梅開二度；隨後在8強賽對陣挪威的延長賽中，再度包辦兩球並在第93分鐘完成絕殺，硬生生將好友哈蘭德領軍的挪威淘汰出局。這使他成為繼1986年馬拉度納以來，歷史上首位在世界盃連續兩場淘汰賽梅開二度的球員，也讓他在比賽當天創下網路聲量最高峰。兼具顏值與現象級實力的表現讓全網球迷陷入瘋狂，紛紛熱烈盛讚：「貝林漢姆應該是英格蘭近二三十年來最佳中場」、「好開心新生代長出來了，諸神們可以心安退休了」、「以前看貝克漢，現在看貝林漢」、「又帥又強又聰明人品又好，幾乎毫無缺點」。

No.6 沃齊尼亞

聲量：32,097筆

代表國家：維德角

翻攝IG／fifaworldcup

直到25歲才簽下首份職業合約的維德角40歲老將沃齊尼亞（Vozinha），可說是本屆美加墨世界盃最勵志的草根英雄。世界排名僅67名的維德角在世界盃開幕前毫無存在感，卻在他一路力挽狂瀾之下爆冷挺進淘汰賽。首戰面對狂轟27支射門的歐洲冠軍西班牙，他單場完成7次逆天撲救力保不失，幫助球隊逼平強敵，搶下隊史世界盃首個積分而一戰成名，其Instagram粉絲更迅速暴增，至今突破2,900萬。

在32強淘汰賽面對衛冕軍阿根廷的生死激戰中，沃齊尼亞再度封神，單場瘋狂撲救8次，其中4度神勇擋下梅西（Lionel Messi）的單刀與自由球，硬是將強敵逼入延長賽，最終雖以2比3惜敗止步，但仍贏得全場鼓掌。賽後梅西更主動與他擁抱並交換球衣，親口大讚：「你是一位非常優秀的門將，你的國家一定會以你為榮。」目前身為自由球員的他，也獲得梅西公開力挺，希望頂級俱樂部能看見他的實力。

這場黑馬驚奇之旅也在台灣社群引爆熱烈迴響，網友紛紛驚嘆沃齊尼亞的逆天表現：「上半場看他拼了好幾球，每個射門都能夠第一反應擋下，真的是讚嘆他的能力跟反應」、「這一戰能讓他吹一輩子」、「跟阿根廷踢成這樣，維德角沒有輸」、「擋住梅西五球，一球是單刀，維得角大叔根本神」、「沒有這門將，阿根廷可能會得5分以上」。

No.5 內馬爾

聲量：33,957筆

代表國家：巴西

翻攝IG／neymarjr

巴西傳奇球星內馬爾（Neymar Jr.），在本屆美加墨世界盃迎來了令人心碎的「最後一舞」。已回歸母隊桑托斯的他，賽前遭遇嚴重的右小腿肌肉傷勢，導致小組賽前兩戰皆因傷缺陣，甚至引來巴西總統魯拉公開譏諷。儘管直至小組賽末段才替補登場，且本屆大賽僅累積出賽38分鐘，但他仍在16強淘汰賽對陣挪威的傷停補時階段，頂住壓力罰進一記點球，將生涯國家隊進球數推進至80顆，可惜桑巴軍團最終仍以1比2爆冷出局，止步16強。

這場關鍵戰役於美國大都會人壽體育場舉行，也正是內馬爾2010年國家隊首秀的起點。賽後他跪地痛哭，紅著眼眶宣布正式退出國家隊：「一切從這個球場開始，也從這裡結束。現在，一切都結束了。」長達16年的國家隊傳奇生涯就此落幕。根據巴西媒體報導，內馬爾目前甚至在認真評估是否直接全面掛鞋退休。一個時代的華麗謝幕也在社群掀起惋惜聲浪，無數球迷紛紛留言淚別：「感謝內馬爾帶給我們華麗森巴球風的這些回憶，我想很難再看到了」、「不能懷疑他愛足球的心，謝謝他為巴西隊的付出」、「再見了，屬於內馬爾的世界盃。謝謝你，帶給我們整整12年的青春」、「2010初踢國家隊到2026的今天，他永遠是我心中的巴西的第一」。

No.4 姆巴佩

聲量：48,924筆

代表國家：法國

翻攝IG／k.mbappe

本屆世界盃已瘋狂轟入8顆進球的法國隊長基利安・姆巴佩（Kylian Mbappé），再次向世人展現何謂「統治級火力」。在本屆正式轉型為中路中鋒的他，不僅與梅西並列射手榜榜首、率領法國殺入4強，個人世界盃生涯總進球數更已累積達20顆，超越德國傳奇克洛澤，躍居世界盃歷史射手榜第二位，距離榜首梅西僅剩一球之遙。

姆巴佩本屆的聲量最高峰落在16強對陣巴拉圭的血戰，該場比賽火藥味十足，巴拉圭祭出極高強度的身體接觸試圖干擾其節奏，姆巴佩整場頻頻遭對手侵犯倒地，雙方衝突不斷。直到下半場第70分鐘，他才頂住高壓罰進關鍵12碼點球，以1比0驚險護送法國晉級。賽後，姆巴佩直言巴拉圭根本不想踢球：「他們大概以為我們會穿著燕尾服來比賽，但如果必須把手弄髒，我們也知道怎麼踢骯髒的足球。」賽場上的肉搏畫面也在社群引發熱烈討論，網友幾乎一面倒力挺法國：「巴拉圭整場在摔角，結果法國三張黃牌」、「必須幫姆總說話，巴拉圭盯防的球員真的不是在踢球」、「姆巴佩賽後直接無視他們哈哈哈」、「這次我完全挺Mbappe，我倒覺得他脾氣收斂不少長大了」。

No.3 C羅

聲量：95,531筆

代表國家：葡萄牙

翻攝IG／cristiano

本屆美加墨世界盃小組賽對陣烏茲別克時，葡萄牙傳奇球王C羅（Cristiano Ronaldo），歷史性地達成了「連續六屆世界盃皆有進球」的前無古人紀錄！身為隊長領軍出征的他，在32強淘汰賽面對克羅埃西亞時攻入關鍵致勝球，護送球隊晉級；可惜在16強強碰宿敵西班牙時陷入苦戰，最終以0比1遺憾吞敗止步16強。

縱觀他的傳奇生涯，他曾橫掃金球獎、歐冠、歐洲金靴，並在英超、西甲、義甲各大聯賽捧起無數冠軍，甚至率領國家隊勇奪歐洲盃與歐國聯冠軍；然而榮譽等身的他，卻唯獨與世界盃冠軍擦身而過，這份終生遺憾也為他的謝幕增添了無比的悲壯色彩。賽後他平復情緒後表示：「以這種方式離開世界盃我很難過，但我已經全力以赴，並且問心無愧。」

這場告別戰在7月7日當天引爆網路討論聲量，除了傳奇謝幕引人扼腕，賽後更有不少網友捕捉到C羅獨自落淚走回更衣室、全程竟無任何葡萄牙隊友上前安慰的落寞畫面，冷淡的互動隨即引發外界熱烈討論。雖然葡萄牙隨後迎來新主帥熱蘇斯，且並未將C羅未來是否續留國家隊的話題說死，但這幕孤獨的背影已成為本屆最令人唏噓的焦點，「C羅扛下了葡萄牙隊最青黃不接的時候，葡萄牙人這麼不尊重他，往後的足球文化很難有好的傳承」、「沒有C羅，隊上曾經的種種冠軍哪來」、「先給他一點時間消化，也是合理吧」、「結束比賽時他一個人只有西班牙小將來抱他，葡萄牙隊員各走各的」、「沒有世界盃，我們還是愛你」。

No.2 哈蘭德

翻攝IG／erling

聲量：132,053筆

代表國家：挪威

率領挪威隊終結28年世界盃荒、一路爆冷闖進8強創下隊史紀錄的厄林・哈蘭德（Erling Haaland），是本屆賽事最圈粉的球星之一。身高195公分的他首度參賽便在5場內狂轟7顆進球，昂然位列2026世界盃進球數第三名。儘管8強賽以1比2惜敗英格蘭，但他的頂級表現已讓挪威足球踏上前所未有的新高度。

除了賽場上的毀滅性統治力，哈蘭德也憑藉親和力與搞笑天性迅速收穫大批粉絲，甚至被台灣球迷親暱稱呼為「哈寶」。他在抖音上傳盤腿打坐影片，背景音樂竟配上台灣歌手伍佰的〈挪威的森林〉，在華語圈掀起病毒式傳播；長相神似《七龍珠》「魔人普烏」的他，更親自留言認證，展現幽默情商。

最讓球迷笑翻的，當屬他在本屆賽事中的「偷水」名場面。小組賽對陣塞內加爾時，他神色自若地拿起對方門將擺在地上的水瓶開灌，甚至真誠地遞給走過來的塞內加爾球員問「你要不要也來一口」；到了16強擊敗巴西的生死戰，兩隊在場上爆發激烈衝突時，他居然悄悄溜到巴西大門口拿起門將的水瓶猛灌，隨後若無其事地走開。這幕「趁亂抄家」的畫面直接笑瘋全網：「看到紅衣服的跑去球門旁，我：不會又是哈蘭德吧」、「超明顯！還回頭看」、「哈蘭德：你們先忙（咕嚕咕嚕）」、「偷喝對方水根本是哈蘭德在做法～喝一喝就贏了」、「哈蘭德：我的目的就是要渴死門將」、「裁判，有人一直在偷水啊」。強大實力與私下親民反差萌的結合，讓無數非球迷也特別鎖定留守挪威賽事，這股「哈寶狂熱」更在每場比賽創下現象級討論，推波助瀾讓他一舉奪下聲量亞軍。

No.1 梅西

翻攝IG／leomessi

聲量：174,512筆

代表國家：阿根廷

本屆再度化身超級英雄的阿根廷傳奇球王萊納爾・梅西（Lionel Messi），目前已狂轟8顆進球並奉獻2次助攻，與法國神鋒姆巴佩並列進球王。今年他不僅締造連續9場世界盃進球的足壇神蹟，更在8強對陣瑞士時，以生涯累計10次世界盃助攻，正式超越傳奇前輩馬拉度納，加冕為世界盃歷史助攻王。

梅西本屆的討論度在16強賽逆轉埃及時達到最高峰，面對一度落後兩球的絕境，他單場繳出1進球、1助攻率隊上演史詩級逆轉。終場確認晉級時，向來冷靜的球王罕見在場上痛哭落淚，並被隊友高高拋向空中。然而衛冕之路並非毫無爭議，由於阿根廷在晉級過程中多次獲得點球，引發敵對球迷強烈不滿，網路上甚至有高達470萬人次連署抵制「阿根廷滾出世足」，讓梅西在4強前夕同時承受著神格化及輿論風暴的雙重夾擊。即將在準決賽強碰英格蘭的他，也預計迎來生涯21年國家隊生涯中與三獅軍團的歷史性首度對決。

當同世代的C羅、內馬爾、莫德里奇（魔笛）等傳奇巨星相繼遺憾謝幕，唯有梅西依然把衛冕軍扛在肩上，孤身向著連續兩屆奪冠的神話邁進，無數球迷紛紛留言致敬：「對於阿根廷來說，梅西已經成為無法取代的神了」、「永遠可以相信球王梅西」、「這就是為什麼梅西是GOAT的原因」。

2026世界盃4強巔峰對決賽程

翻攝FB／FIFA

在全網話題引爆的同時，本屆美加墨世界盃也正式迎來最令人屏息的四強爭霸！兩場宿命對決的具體台灣時間、地點與話題焦點如下：

第一場四強賽事：西班牙 VS 法國

比賽時間：7月15日（三）凌晨03:00

比賽球場：美國德州AT&T體育場（AT&T Stadium, Texas）

焦點球星：18歲西班牙超新星拉明・亞馬爾（Lamine Yamal）正面對決法國隊長基利安・姆巴佩（Kylian Mbappé）

第二場四強賽事：英格蘭 VS 阿根廷

比賽時間：7月16日（四）凌晨03:00

比賽球場：美國喬治亞州梅賽德斯-賓士體育場（Mercedes-Benz Stadium, Georgia）

焦點球星：由哈利・凱恩（Harry Kane）與裘德・貝林漢姆（Jude Bellingham）領銜的英格蘭，歷史性首度強碰萊納爾・梅西（Lionel Messi）的阿根廷衛冕軍

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年6月12日至2026年7月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

2026世界盃足球賽帶動激情經濟！十大熱門商機排行 保險套、交友軟體意外上榜

2026台北運動中心TOP 10 特色、設施與實際評價一次看

別再說改天吃飯！2026十大清醒社交運動排行榜：揪爬山、打羽球竟不是第一？

挪威世足為何划船？挪威人為何集體放假？哈蘭德決戰姆巴佩、淘汰賽命運一次看

貝克漢球星杯怎麼買？麥當勞世足餐7月登場！得來速換免費大麥克攻略