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世足賽／阿根廷挺過質疑與逆境再闖決賽 梅西：我們非不勞而獲

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世足賽／阿根廷挺過質疑與逆境再闖決賽 梅西：我們非不勞而獲

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿根廷當家球星梅西。路透
阿根廷當家球星梅西。路透

2026世足賽

衛冕軍「藍白軍團」阿根廷今年世足賽挑戰衛冕之路雖然走得跌跌撞撞，但仍在昨天4強賽擊敗英格蘭後重返決賽舞台，對於過去一段時間面臨不少關於裁判判決與「護航」的質疑，當家球星梅西（Lionel Messi）在賽後霸氣反擊，強調阿根廷的所有成就皆是憑實力奪得，非不勞而獲。

阿根廷本屆衛冕之路走得並不輕鬆，在淘汰賽階段屢屢陷入苦戰，也連連上演逆轉秀，不過頻頻挺過難關的藍白軍團卻招致對手不滿，瑞士與埃及教練皆在賽後公開砲轟裁判判決，埃及主帥哈桑（Hossam Hassan）甚至直言，他的球隊成了「足壇勢力偏袒梅西與阿根廷」的犧牲品。

面對排山倒海的輿論質疑，梅西在率隊逆轉英格蘭後不再沉默，他表示，「不論他人怎麼說，喜不喜歡，過去4年我們就是世界上最好的球隊。如今我們再度證明自己是全球頂尖的兩支隊伍之一，這證明了我們所做的一切絕非僥倖，更沒有人給過我們任何施捨。」

梅西接著強調，「連續兩屆世界盃打進決賽是極少數人能夠做到的，而我們這支隊伍做到了。如果我們輸給了英格蘭，肯定會有人跳出來胡說八道，但我們沒給他們這個機會。」

除了梅西挺身捍衛球隊，踢進追平分的中場核心費南德茲（Enzo Fernández）也以雙手摀耳的慶祝動作強硬回應看衰的酸民。主教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）則展現沉穩態度，認為在當今VAR技術普及的時代，想要獲得裁判「實質幫助」幾乎是不可能的事，並幽默奉勸媒體與球迷「少看一點社群媒體」。

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