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世足賽／世界盃決賽在即 白宮預告川普將出席
白宮新聞秘書李威特今天表示，美國總統川普將出席19日在紐澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）的世界盃決賽。屆時阿根廷隊將與西班牙一決勝負。
路透社報導，李威特（Karoline Leavitt）在記者會中表示：「我們期待19日的決賽，我知道總統也很期待出席。」
「他的出席將為美國史上最多人關注、安全度最高也最成功的世界盃，畫下圓滿句點。」
李威特補充道，她不清楚川普（Donald Trump）在決賽中支持哪一隊，但鼓勵記者詢問他本人，「我確信他會給你們一個有趣的答案」。
李威特還說，川普也將出席明天在紐約市川普大樓（Trump Tower）舉行的國際足球總會（FIFA）招待會。
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