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世足賽／英國：就算贏不了世界盃 福克蘭群島絕對屬於我們

中央社／ 倫敦16日專電
阿根廷球員在場上舉起宣示該國擁有福克蘭群島主權的橫幅，引發爭議。 路透社
阿根廷球員在場上舉起宣示該國擁有福克蘭群島主權的橫幅，引發爭議。 路透社

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阿根廷15日在世界盃足球賽4強戰擊敗英格蘭，球員賽後高舉白底黑字布條，上面寫「馬維納斯群島（福克蘭群島）是阿根廷的」。英國首相府發言人今天表示，英國或許贏不了世界盃，但「福克蘭群島絕對是我們的」。

發言人回應中央社等媒體詢問重申，英國對福克蘭群島（Falkland Islands）的立場不變；島民擁有自決權，而英國政府對群島的承諾「永遠不會動搖」。

福克蘭群島目前為英屬海外領土（British OverseasTerritory）。2013年，居民多為英國背景的福克蘭群島舉行公投，題目為「你是否希望福克蘭群島保持其作為英國海外領土的現有政治地位」。

在投票率超過9成的情況下，高達99.8%的票數支持福克蘭群島維持現有政治地位。

英國於19世紀在福克蘭群島確立長期實質管轄，但阿根廷至今仍未放棄對群島的主權主張，並稱福克蘭群島為馬維納斯群島（Islas Malvinas）。

阿根廷1982年入侵群島，英國派兵反擊，史稱福克蘭戰爭（Falklands War）。戰事以阿根廷投降作結，但關於這場戰爭的記憶至今仍是阿根廷形塑、凝聚國族認同的重要元素。

阿根廷與英格蘭15日賽事登場前，阿根廷部分政治人物重提福克蘭群島主權爭議，副總統維亞瑞爾（Victoria Villarruel）公開形容英格蘭是「侵略者」、「海盜」。

外交部長季里諾（Pablo Quirno）則在當地大報撰文質疑福克蘭群島2013年公投的法律效力，主張福克蘭群島居民是「被刻意植入的人口」，英國對群島的「非法占領」不會隨著時間過去而變成「合法主權」。

英國首相府否定季里諾關於「植入人口」的說法。在此之前，首相府曾數次強調，群島居民擁有自決權，且已經以壓倒性票數就群島地位公投作出決定；英國政府一向擁護福克蘭群島居民的自決權。

15日賽後，季里諾再接再厲，透過分享於社群平台X的外交部聲明，就英國海軍近海巡邏艦「梅德韋號」（HMS Medway）近日在福克蘭群島周邊水域的「非法」活動表達「最強烈反對」，並指控英方「軍事侵犯」阿根廷領海。

英國首相府發言人對此表示，英國曾「事先通知」阿根廷，英國海軍擬對福克蘭群島執行例行性的後勤補給訪問。發言人強調，英國海軍的行動「始終完全依循國際法」。

至於阿根廷足球隊員15日在球場高舉關於福克蘭群島主權的政治標語，英國政府是否支持國際足球總會（FIFA）對此展開違紀調查，首相府發言人回應，支持商業暨貿易大臣凱爾（Peter Kyle）稍早對媒體的相關發言，包括FIFA有必要「徹底調查」阿根廷隊的行為。

「馬維納斯群島是阿根廷的」布條15日當天首先由部分球迷高舉、歡慶阿根廷隊勝利，接著布條出現在球員手上，由球員公然在球場上展示。

世界盃賽事規則明確禁止球員在賽事之前、之後與進行期間，以任何形式或語言展示政治或宗教訊息以及任何性質的口號。

凱爾今天接受英國媒體採訪時提到，阿根廷隊的行為「完全不恰當」、「政治應與足球分開」，「我們（英方）預期FIFA將展開調查」，阿根廷方顯然是「明目張膽違反規定」。

相較之下，凱爾指出，英格蘭隊「保持風度與尊嚴」，與阿根廷隊的行為形成「鮮明對比」。

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