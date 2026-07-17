世足賽／當年的嬰兒長大了...梅西、亞馬爾的命運「澡盆之戰」

二○二六年世足賽高潮迭起，阿根廷距離衛冕僅剩一步之遙，更促成了世界足壇最具詩意的一場夢幻對決，卅九歲的球王梅西將與十九歲的西班牙天才神童亞馬爾，在決賽舞台上演令人津津樂道的「澡盆之戰」。

這場在紐澤西舉辦的巔峰對決，不僅將是南美與歐洲霸主的強強碰頭，更是兩代巴塞隆納指標球星的命運交織。在決賽交手前，一張塵封多年的照片再度成為全球矚目的焦點，二○○七年當時年僅廿歲的梅西，在坎普諾球場更衣室裡，有些手忙腳亂地為塑膠澡盆裡的嬰兒洗澡，該照片由攝影師蒙福特為慈善年曆所拍攝，裡頭的嬰兒正是如今的亞馬爾。

蒙福特受訪時曾說明照片背景，「聯合國兒童基金會舉辦抽獎活動，獎品是在諾坎普球場與巴薩球員合影，亞馬爾一家贏得了抽獎。」