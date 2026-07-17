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世足賽／梅西關鍵2助攻！阿根廷殺進決賽 挑戰巴西魔咒拚連霸

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
阿根廷險勝英格蘭，賽後阿根廷球星梅西（左）與英格蘭隊長凱恩（右）相擁致意。路透
阿根廷險勝英格蘭，賽後阿根廷球星梅西（左）與英格蘭隊長凱恩（右）相擁致意。路透

2026世足賽

世界盃衛冕軍阿根廷淘汰賽走得跌跌撞撞，仍一路挺進最終戰，昨天當家球星「獅王」梅西在一球落後下連傳出兩次助攻，第二球更是在傷停補時階段讓替補上陣的馬丁尼茲頭錘攻進致勝球，戲劇性以二比一逆轉英格蘭，勇闖決賽，創下隊史七度晉級四強賽都晉級壓軸戰紀錄，台灣時間廿日凌晨三時將和西班牙爭奪大力神盃。

昨天英格蘭靠葛登第五十五分鐘率先破網取得領先，但接續轉以防守為主，讓阿根廷找到機會，梅西第八十五分鐘先助攻讓費南德茲在禁區外遠射攻進「世界波」，補時兩分鐘再精準找到門前的馬丁尼茲，讓八十一分鐘才替補上陣的隊友「準絕殺」英格蘭。

英阿兩國素有恩怨，除世足賽場有過一九八六年馬拉度納「上帝之手」、一九九八年貝克漢的紅牌，阿根廷和英格蘭場外還有一九八二年福克蘭群島戰爭的恩怨糾葛，昨賽後阿根廷球員還拉起「馬爾維納斯群島（福克蘭群島）是阿根廷的」橫幅慶祝，此舉恐被國際足總的政治宣傳調查。

阿根廷過往六度打進四強都闖決賽，其中一九七八、八六和二○二二年捧冠，今年延續四強完美勝率，將挑戰「巴西魔咒」，成為一九六二年巴西連霸後第一支衛冕成功的隊伍；這也是卅九歲的梅西生涯第三度在世界盃決賽登場，成為史上第二人，有機會一舉包辦冠軍和金靴獎榮耀。

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